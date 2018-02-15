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≡ В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22-летнюю Юлию Вильчук суд признал виновной в ДТП, которое повлекло за собой смерть 32-летнего мотоциклиста Евгения Пасечника и в котором пострадали еще трое человек.
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Бывалый
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Думаю, что это в корне неверно

Научись думать.
По неосторожности - это значит не умышленно.
Умышленно - это если бы она их поджидала дабы пойти на таран с целью устроить смертельное ДТП.
Совсем уже люди остатки мозгов потеряли...

Бывалый
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так что, кому действительно повезло с решением суда - водителю Пежо.

А меня за такую мысль стерли ))))

Бывалый
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
допустим что они наркоманы. наркоманы вам теперь что не граждане что ли?

Наркоманам не положено иметь права на управление автомобилем.
Не знали?
Почитайте ПДД и подумайте зачем берется справка от нарколога при прохождении медкомиссии на права.

1952/доктор СИЗО
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
допустим что они наркоманы. наркоманы вам теперь что не граждане что ли? суд не ущемлял их в правах, так что они стоят на одном правовом уровне с осужденной.

нет, они не граждане, а преступники севшие за руль в состоянии наркотического опъянения. Удивляюсь, как это дело вообще доползло до суда. Моему дядьке, которому изколошматили задок его Жигулей, сделали экспертизу на алкоголь. Следак гаишный, вызвал к себе обоих участников ДТП. Вытащил из дела права виновника аварии, вернул ему и отпустил с богом. А на дядьку, который был после вчерашней гулянки, завел дело и проследил до конца, что бы все было по закону. Лишение прав и крупный денежный штраф. За вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

§ Медный
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1759
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.02.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
При возникновении препятствия и (или) опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он принимает меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия.

это правило для тех кто едет по главной дороге или для всех? и отменяет главную и второстепенную? :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ 112
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9433
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
автомобиль шел со коростью, намного превышающей сто километров в ча

Хех..
Когда это сказал там впервые в первой статье, кому то это не понравилось..
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* Victor Yang
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10288
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А меня за такую мысль стерли

Может, дело в словах, а не мыслях?
Профайл

§ Медный
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1759
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.02.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Наркоманам не положено иметь права на управление автомобилем.

Не осилил дочитать что я написал?
Ты на себя роль суда взял и наркологии? ;-)
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§ Медный
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1759
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.02.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
нет, они не граждане, а преступники севшие за руль

Чего то, я не вижу в решении суда таких строк, сам придумал?
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Чего то, я не

купи мопед для начала, изучи ПДД. Потом милости просим к столу. Лоха же сразу видно. Правило на дороге всего одно - ДДПП. Дай дураку первоочередной проезд!!!!

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 16.02.18 - 15:19
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 16.02.18 - 15:20
Комментарий проходит проверку.
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