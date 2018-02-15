Цитата: Медный:

допустим что они наркоманы. наркоманы вам теперь что не граждане что ли? суд не ущемлял их в правах, так что они стоят на одном правовом уровне с осужденной.

нет, они не граждане, а преступники севшие за руль в состоянии наркотического опъянения. Удивляюсь, как это дело вообще доползло до суда. Моему дядьке, которому изколошматили задок его Жигулей, сделали экспертизу на алкоголь. Следак гаишный, вызвал к себе обоих участников ДТП. Вытащил из дела права виновника аварии, вернул ему и отпустил с богом. А на дядьку, который был после вчерашней гулянки, завел дело и проследил до конца, что бы все было по закону. Лишение прав и крупный денежный штраф. За вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.