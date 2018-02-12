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§ NG.kz
Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Музыкальные страдания могут быть не только в кинокомедиях,но и в нашей жизни. И жизнь эта иногда поворачивается так,что не поймешь- зачем Костанаю детская музыкальная школа? С одной стороны понятно - развивать в наших детях и внуках музыкальные наклонности, показывать,что музыка в жизни нашей области имеет немалое значение,что нам,как цивилизованному народу, не чужда мировая культура...
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эксперт
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 16.02.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В музыкальной школе №1 переполох. Видимо задело за живое, теперь давят на родителей, что бы писали подобные письма. В защиту чиновников. Сколько денег выделяется для наших чудо футболистов. Не ужели нельзя выделить деньги для поездки единственного ансамбля в столицу России, что бы достойно там выступить.

У меня внук там учится
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 16.02.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эксперт:
Не ужели нельзя выделить деньги для поездки единственного ансамбля в столицу России, что бы достойно там выступить.

Почему именно в столицу России? Ведь можно и в Китай, Германию, Россия неперспекти́вное направление, чему они там научаться? С таким же, успехом они могут поехать в Астану или в Душанбе, будет то же самое.

* Victor Yang
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10288
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У меня внук там учится:
Почему именно в столицу России? Ведь можно и в Китай, Германию

Как минимум - не нужна виза и отсутствует языковой барьер.
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