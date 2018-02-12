У меня внук там учится Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры #16







Отправлено: - 15:11 Цитата: эксперт:

Не ужели нельзя выделить деньги для поездки единственного ансамбля в столицу России, что бы достойно там выступить.

Почему именно в столицу России? Ведь можно и в Китай, Германию, Россия неперспекти́вное направление, чему они там научаться? С таким же, успехом они могут поехать в Астану или в Душанбе, будет то же самое.