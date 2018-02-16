/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для автомобилей с начала 2018 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для автомобилей с начала 2018 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особым спросом в спецЦОНе пользуется номерные знаки с цифрами 010 - с начала года продан 31 знак с таким сочетанием. Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, на втором месте по популярности - номера 077.
Читать новость

555
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...




Отправлено: 16.02.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Хотелось бы увидеть анализ этой элиты в разрезе социальных и национальных групп.

Откуда пишешь друх и на кой тебе такой анализ? Али как всегда разделяй и властвуй!

§ сайлау курманов
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2587
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так эти лямы ушли бы жирному начальнику ГАи , я рад за людей что хоть таким образом могут засветиться в толпе , недавно на свадьбе видел тетку одну , на ушах по три пар сережек , вся в цепях
Профайл Посетить вебсайт

1952/доктор СИЗО
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...




Отправлено: 16.02.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
недавно на свадьбе видел тетку одну , на ушах по три пар сережек , вся в цепях

У вас очень редкое психическое расстройство. Истекать слюной при виде роскошных женщин.

§ 3DO
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1895
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 16.02.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Честно, ощущение что в вас зависть говорит"
Логика и здравый смысл в них говорит. Но в твоих глазах, это да, зависть. Пусть будет она.

Цитата: "Такие номера всегда были в почёте"
В почете у кого? У таких же понторезов, о которых речь в статье? Ну да. А в остальном в чем почетность проявляется-то? Преимущество на дороге, возможность пренебрежения ПДД, в чем-то еще? Скажи честно, если ты водитель, ты прижимаешься ближе к правому ряду, или уступаешь дорогу (при своем приоритете) машинам с такими номерами, легкий трепет испытаешь?

И я не говорю, что да как так, лучше бы они эти сотни тысяч отдали нуждающимся, обездоленным, больным и прочим. Каждый волен сам распоряжаться нажитым/накопленным/наворованным, не суть. Не об этом речь. И об этом никто не пишет. Но в волю поугарать над такими глупцами никто не запретит. А это и остается.
Профайл

362
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...




Отправлено: 16.02.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас один крутой на весь Казахстан, когда приезжает Ел Басы все улицы перекрывают, и он мчится по улице, а все эти местные "крутые" стоят и ждут когда он проедет.

362
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...




Отправлено: 16.02.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то видел как наш местный "крутой" хотел проехать перед колонной президента, так его чуть не отметелили, у ментов были безумные глаза, что бедный "крутой" от них не ожидал, и то же струхнул и съехал на обочину.

362
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...




Отправлено: 16.02.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Как то видел как наш местный "крутой" хотел проехать перед колонной президента, так его чуть не отметелили, у ментов были безумные глаза, что бедный "крутой" от них не ожидал, и то же струхнул и съехал на обочину.

даже подзатыльник через открытое окно получил, что в панике съехал на обочину.

гоша
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...




Отправлено: 16.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была бы машина высокого класса, а номера ерунда. Статус крутого парняги не покупать нужно, а заработать.

ВУДУ из Никарагуа
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...




Отправлено: 16.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Честно, ощущение что в вас зависть говорит.

Ну какая тут зависть? :lol: Много писать не буду, послушай песню группы Каста "Прощание"
Если ум имеется ты всё поймешь про блатные номера, айфоны и прочее. Честь имею ;-)

* Victor Yang
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10288
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Логика и здравый смысл в них говорит.

Не вижу логики в обзывании нищебродами и колхозниками тех кто имеет деньги, чтобы бросать их на ветер.
Цитата:
3DO:
А в остальном в чем почетность проявляется-то?

Хорошо, не так выразился. Такие номера имели спрос. Имел ввиду почет этих номеров водителями, но никак не самих водителей.
В том что это пустое - не спорю. Но если есть возможность - зачем над ней стебаться? Не стебётесь же над теми кто покупает вещи от мировых брендов, а не просто рядовые.
Профайл

Бэтмен
Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для...




Отправлено: 16.02.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не вижу логики в обзывании нищебродами и колхозниками тех кто имеет деньги, чтобы бросать их на ветер


вопрос как эти деньги заработаны.
для тебя наверное секрет что большинство этих крутых номеров и машин куплены на ворованные у государства деньги? или ты наивный чукотский юноша?
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: yudjin, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 3
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх