3DO Re: 23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1895

Регистрация: 14.11.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:22 Цитата: "Честно, ощущение что в вас зависть говорит"

Логика и здравый смысл в них говорит. Но в твоих глазах, это да, зависть. Пусть будет она.



Цитата: "Такие номера всегда были в почёте"

В почете у кого? У таких же понторезов, о которых речь в статье? Ну да. А в остальном в чем почетность проявляется-то? Преимущество на дороге, возможность пренебрежения ПДД, в чем-то еще? Скажи честно, если ты водитель, ты прижимаешься ближе к правому ряду, или уступаешь дорогу (при своем приоритете) машинам с такими номерами, легкий трепет испытаешь?



И я не говорю, что да как так, лучше бы они эти сотни тысяч отдали нуждающимся, обездоленным, больным и прочим. Каждый волен сам распоряжаться нажитым/накопленным/наворованным, не суть. Не об этом речь. И об этом никто не пишет. Но в волю поугарать над такими глупцами никто не запретит. А это и остается.