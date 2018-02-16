Золотой человек Re: Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт... #3







Отправлено: - 14:38 Тут в Костанае не могут решить с аэропортом, а кто то хочет в Аркалыке возобновить )))) Не пукайте в лужу, а то вонь ещё не пошла , но уже смешно!))