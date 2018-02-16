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§ NG.kz
Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт «Костанай» тоже не удалась
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торги, назначенные на 15 января, признаны несостоявшимися. Первый тендер по передаче объекта в доверительное управление с правом выкупа назначался на 20 декабря 2017 года, следующий - на 9 января 2018-го.
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§ Вася Картошкин
Re: Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 16.02.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что будет дальше.Закроют на большой амбарный замок и оставят до прихода лучших времен.
Профайл

Den
Re: Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт...




Отправлено: 16.02.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдайте в аренду китайцам.Они наведу порядок.))

Золотой человек
Re: Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт...




Отправлено: 16.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут в Костанае не могут решить с аэропортом, а кто то хочет в Аркалыке возобновить )))) Не пукайте в лужу, а то вонь ещё не пошла , но уже смешно!))
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