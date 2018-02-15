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§ NG.kz
Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане в этом году внедрят новые услуги по проверке платежей за ОСМС и прикреплению к поликлиникам, сообщила председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Елена Бахмутова.
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Читатель 1
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я нигде не прикреплялся, как узнать и где свой статус - может меня уже "прикрепили" ?? ("без меня, меня женили")

023
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Если я нигде не прикреплялся, как узнать и где свой статус - может меня уже "прикрепили" ?? ("без меня, меня женили")

Нужно смотреть в ЕГОВЕ, там указана поликлиника и лечащий врач, если никогда в жизни не обращался в поликлинику, то не где значит не прикреплен, если была карточка в какой нибудь поликлинике то скорее всего там и прикреплен.

аргентинец
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто продвинутый в вопросе прикрепления к медЪучреждениям, разъясните пожалуйста такую ситуацию? К примеру, допустим я буду закреплен к городской поликлинике, но при обращении туда, там не окажется такого специалиста ( о квалификации пока не говорю)....но есть такой специалист в каком нибудь частном медъучреждении, где понятно с меня потребуют оплату, Но я же добросовестно ежемесячно перечислял медицинскую страховку? Чето я не догоняю.

гость
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:


Страховка пока не работает. Прикрепление работает только в объеме ГОБМП. Если спеца нет, значит это уже больше ГОБМП.

гость
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
023:
если никогда в жизни не обращался в поликлинику, то не где значит не прикреплен,

Нет, все закреплены (вначале сильно "шерстили" участки по спискам переписи населения и обходом) и потом немало кого перетаскивали и перетаскивают недобросовестные.

аргентинец
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Если спеца нет, значит это уже больше ГОБМП.
Спасибо, но на фига тогда работодатель сейчас перечисляет за меня страховку ежемесячно, если я завтра пойду лечиться к частнику за теперь свои кровные?

§ Затоболец
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.02.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всю семью прикрепил в Поликлинику №1, что в Затобольке, что в городе одно и тоже, специалистам запись на месяц вперед.
Прикрепился к городской поликлинике из-за того, что есть свои плюсы, а это - здание отремонтированное, гардероб раздельный детский и взрослый, поликлиника разделена на отделения: детская и взрослая, и санузлы лучше
Профайл

гость
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
но на фига тогда работодатель сейчас перечисляет за меня

этого никто не знает, даже министры, объяснить смогут. :-)

безумец
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока идут изменения ничего толком не финансируется ,а больные болеют и им постоянно выписывают новые лекарства и назначают других врачей ,**футболят**,,до нового года было то же самое и сейчас продолжается,,меня направили на рентген в другую клинику,записался там,прошло 2 недели,прихожу - все ,оказывается,год завершен и договор между больницами закончился,,-- приходите на следующий год,,,и это на бесплатной основе,,так за что и кому я отчисляю на протяжении 20 лет ,,почему этих людей не наказывают ,либо наоборот,не переучивают ,,,или простой народ держат за дураков

Народный контроль
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
. Если спеца нет, значит это уже больше ГОБМП.
Спасибо, но на фига тогда работодатель сейчас перечисляет за меня страховку ежемесячно, если я завтра пойду лечиться к частнику за теперь свои кровные?

Для начало надо прочитать правила ОСМС ,прежде чем пытаться вставить свой пять копеек.

Аноним
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
на фига тогда работодатель сейчас перечисляет за меня страховку ежемесячно

Перечисляет он в фонд ОСМС, на будущее ваше лечение, так как система ОСМС ещё не закреплена законодательно, да и вообще не разработана толком, но есть надежда, что она появится всё-таки и начнёт работать. Прочтите последний абзац в этой новости и не путайте ОСМС И ГОБМП.

§ elektron
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.02.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Перечисляет он в фонд ОСМС, на будущее ваше лечение, так как система ОСМС ещё не закреплена законодательно, да и вообще не разработана толком, но есть надежда

То есть он перечисляет на "надежду" :-x А на детей хватит то?
Профайл

Гость
Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в Казахстане




Отправлено: 16.02.18 - 01:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в Казахстане




Отправлено: 16.02.18 - 01:13
Комментарий проходит проверку.
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