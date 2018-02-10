/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Минздрава рассказал, почему он за декриминализацию врачебных ошибок, как решили проблему с бесплатными лекарствами и почему, даже если вы очень захотите прикрепиться к определённой поликлинике, вам могут отказать.
Читать новость

§ elektron
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.02.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Эти заболевания не лечатся.

Да возможно, скорее всего это так и есть. Но этим людям дают возможность не только интегрироваться в общество, проявляя себя и выполнять работу



Но и чувство быть нужными обществу, что не маловажно.
Такие предприятия по трудоустройству таких подростков и взрослых, существуют практически в каждом городе.

[Исправлено: elektron, 15.02.2018 - 17:13]
Профайл

§ elektron
Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.02.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот то почему это не вопрос Государства, и на лечение или терапию этих заболеваний, нужно собирать пожертвования, пожалуй никто не ответит. Да оно и понятно, о какой медицине может идти речь? Если вполне дееспособные люди вынуждены обращаться в частные клиники. Которые платят взносы и не могут просто получить той помощи медицинской от государства.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 73
Пользователей: 0
Всего: 73

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх