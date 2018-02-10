elektron Re: Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной... #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 883

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:44 А вот то почему это не вопрос Государства, и на лечение или терапию этих заболеваний, нужно собирать пожертвования, пожалуй никто не ответит. Да оно и понятно, о какой медицине может идти речь? Если вполне дееспособные люди вынуждены обращаться в частные клиники. Которые платят взносы и не могут просто получить той помощи медицинской от государства.