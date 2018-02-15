Цитата: Читатель 1:

Если я нигде не прикреплялся, как узнать и где свой статус - может меня уже "прикрепили" ?? ("без меня, меня женили")

Нужно смотреть в ЕГОВЕ, там указана поликлиника и лечащий врач, если никогда в жизни не обращался в поликлинику, то не где значит не прикреплен, если была карточка в какой нибудь поликлинике то скорее всего там и прикреплен.