Медный Re: Шукеев высказался против монополии "Казгидромета"... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1754

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:16 Цитата: Народный контроль:



а каким образом станет лучше прогнозирование погоды?

просто передав в другие "ИП" и обязав крестьян устанавливать метеостанции?

Следующим шагом полицию передать, а потом и армию, ну а там уже и за чиновников взяться



Денег дать, то не судьба на обновление парка приборов и налаживание сети, ох и управленцы эффективные менеджеры