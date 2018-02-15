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§ NG.kz
Шукеев высказался против монополии "Казгидромета" на прогнозы погоды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев рассказал о законодательной монополии РГП "Казгидромет" на прогнозы погоды.
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§ Медный
Re: Шукеев высказался против монополии "Казгидромета"...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1754
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.02.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
забавная глупость :lol:
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Народный контроль
Re: Шукеев высказался против монополии "Казгидромета"...




Отправлено: 15.02.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
РГП "Казгидромет"
Так это же реально цыганки гадальщицы!

§ Медный
Re: Шукеев высказался против монополии "Казгидромета"...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1754
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.02.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

а каким образом станет лучше прогнозирование погоды?
просто передав в другие "ИП" и обязав крестьян устанавливать метеостанции?
Следующим шагом полицию передать, а потом и армию, ну а там уже и за чиновников взяться :lol:

Денег дать, то не судьба на обновление парка приборов и налаживание сети, ох и управленцы :-x эффективные менеджеры
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