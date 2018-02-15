Цитата: В 325 году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Таким образом, христианская Пасха является праздником «передвижным» - в рамках временного периода с 22 марта по 25 апреля (с 4 апреля по 8 мая по новому стилю).

А Пасхе предшествуют 7 недель Великого Поста. А Великому Посту предшествует сырная (мясопустная, без мяса) седмица, в народе - Масленичная неделя. Начинается подготовка к Великому Посту, мясо в эти 7 дней уже не употребляется, разрешены рыба, яйца, молочные продукты (масло, сыры, сметана). Поэтому Масленица так же, как и Пасха, каждый год наступает в разные даты.