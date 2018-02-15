/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как в Костанае отметят Масленицу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как в Костанае отметят Масленицу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году костанайцев на Масленицу традиционно будут развлекать ведущие в образах Скомороха и Матрешки. Праздничные гуляния в пройдут в воскресенье, 18 февраля, на сцене в Сити-центре. Начало программы в 14.00.
Читать новость

§ yudjin
Re: Как в Костанае отметят Масленицу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5101
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.02.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Символ весны, чучело Масленицы,

вообще-то чучело - это символ зимы с именем Марена... исправьте.

Тоже сделал:

имя придумал... в..ушка
Профайл

пенс
Re: Как в Костанае отметят Масленицу




Отправлено: 15.02.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
узнаю, узнаю вчкушку
:lol:

гость
Re: Как в Костанае отметят Масленицу




Отправлено: 15.02.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто ответит а почему так рано масленица в этом году????, ведь раньше отмечали в конце месяца??? И означает ли это что весна придет раньше????????

§ Victor Yang
Re: Как в Костанае отметят Масленицу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10278
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.02.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пенс:
почему так рано масленица в этом году?

Она по лунному календарю отмечается.
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Как в Костанае отметят Масленицу
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.02.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
кто ответит

Масленица не имеет твердой даты и празднуется за 7 недель до Пасхи, выпадая на вторую половину февраля или первые дни марта. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Как то так. В каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает эти праздники (да и некоторые другие) переходящими по дате.
Профайл

Аноним
Re: Как в Костанае отметят Масленицу




Отправлено: 15.02.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 325 году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Таким образом, христианская Пасха является праздником «передвижным» - в рамках временного периода с 22 марта по 25 апреля (с 4 апреля по 8 мая по новому стилю).

А Пасхе предшествуют 7 недель Великого Поста. А Великому Посту предшествует сырная (мясопустная, без мяса) седмица, в народе - Масленичная неделя. Начинается подготовка к Великому Посту, мясо в эти 7 дней уже не употребляется, разрешены рыба, яйца, молочные продукты (масло, сыры, сметана). Поэтому Масленица так же, как и Пасха, каждый год наступает в разные даты.

Народный контроль
Re: Как в Костанае отметят Масленицу




Отправлено: 15.02.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чучело будем сжигать
Масленица - сугубо языческий праздник.Сжигание чучела на Масленицу - это хоть и древний обычай, но языческий, который, безусловно, не имеет никакого отношения к христианству.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 0
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх