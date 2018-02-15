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§ NG.kz
В погоне за последним вагоном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 февраля на сессии областного маслихата депутаты решили выделить из бюджета 354 млн тенге на мероприятия по цифровизации в 2018 году. Несколькими днями раньше стало известно, что на эти же цели Азиатский банк развития запланировал Костанайской области 110 млн тенге. Не уйдут ли эти деньги в песок?
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Читатель 1
Re: В погоне за последним вагоном




Отправлено: 15.02.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели это всё на полном серьёзе??))) (в радиусе 100 метров могу 3 колодца открытых показать....пардон "порталы в иные вселенные")))
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