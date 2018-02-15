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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31502

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:07 2 февраля на сессии областного маслихата депутаты решили выделить из бюджета 354 млн тенге на мероприятия по цифровизации в 2018 году. Несколькими днями раньше стало известно, что на эти же цели Азиатский банк развития запланировал Костанайской области 110 млн тенге. Не уйдут ли эти деньги в песок?

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