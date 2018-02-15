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§ NG.kz
Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из дома, раскрыла причину его ухода
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родная сестра Михаила Екатерина ШАРИФУЛЛИНА, чтобы защитить брата от критики, записала видеообращение на своей странице в Инстаграм и рассказала об истинной причине его ухода из дома. По ее словам, виной всему не ссоры с родителями, как многие предполагали, а проблемы в школе, о которых учителя почему-то умалчивали.
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Гость
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 15.02.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ребёнок живет в семье,то органам опеки стоит обратить внимание на маму,папу.А приплетать учителей и одноклассников не хорошо.Всё идёт из семьи.Люди будут высказываться негативно потому что ситуация не хорошая,подняли тревогу раньше времени зная о «проблемах» в школе.

Народный контроль
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 15.02.18 - 21:11
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 15.02.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А приплетать учителей и одноклассников не хорошо.

супер, они же святые! им надо поставить обелиск при жизни. :-P :-P :-P :-P :-P :-P он же сам виноват? это позиция скрытых садистов.

Ева
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 15.02.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да видно по фото , что мальчик хороший, искренний. Правильно, сестренка, поддержи братишку, поставьте на место этих зажравшихся. Все будет хорошо , еще есть нормальные ребята, просто не повезло вашему с однокл. Очень сочувствую, у самой два сына !

Папа
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 15.02.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред. Девушке нужен хайп. Учителя виноваты??? Родители ау вы где? Вы сестра где были? Зачем раскручивать эту тему в сети? Чтобы Ваш брат еще больше был изгоем как вы говорите. Если так НГ пожалуйста расрутите эту тему поднимите журналы посещения оценки и т.д. Органы опеки проверьте родителей взаимотношения в семье
Помимо школы посещал ли парень секции или кружки?

Аннушка
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 15.02.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять виноваты учителя???А ведь в школе ребенок проводит от силы 5-7 часов...Все остальное время -дома,с родителями или близкими людьми..Скоро классные руководители должны будут ни на шаг отпускать школьников..Только что-то произошло-виноват учитель и школа!А ведь "ребенок учится тому,что видит у себя в дому"..Мне кажется,легче обвинить Марию Ивановну ,чем признать свою вину..Если ребенок не доверяет своим родителям(из слов сестры,они заметили поведение,и обращались к кл.рук.-с себя надо было спрашивать!!!!)-это уже неправильно!!Вам легче станет,уважаемые родители,если накажут кл .рук. ??

§ nero136
Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из дома, раскрыла причину его ухода
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 16.02.18 - 00:27
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