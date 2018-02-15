Папа Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из... #5







Отправлено: - 23:15 Бред. Девушке нужен хайп. Учителя виноваты??? Родители ау вы где? Вы сестра где были? Зачем раскручивать эту тему в сети? Чтобы Ваш брат еще больше был изгоем как вы говорите. Если так НГ пожалуйста расрутите эту тему поднимите журналы посещения оценки и т.д. Органы опеки проверьте родителей взаимотношения в семье

Помимо школы посещал ли парень секции или кружки?