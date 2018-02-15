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≡ В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22-летнюю Юлию Вильчук суд признал виновной в ДТП, которое повлекло за собой смерть 32-летнего мотоциклиста Евгения Пасечника и в котором пострадали еще трое человек.
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житель
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой позор!!! А как же ужесточение по статье о ДТП, повлекшеи смерть??? Примирение сторон же отменили, а сроки ужесточили? Пархоменко она, как кто то писал уже тут, она в девичестве. И папа у нее Пархоменко, сотрудник ДВД. Отсюда и приговор! Может хоть областной честно отреагирует, как с Аргатовым?

пэтриот
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни непечатные выражения остались !

заказчик
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно. Судья вынес верное решение. Жаль только, что друг пострадавшего не понес никакого наказания. Вот он пусть и потратится на лечение (восстановление) друга. Не несся бы как сумашедший, то смог бы среагировать или вообще не "встретились" бы. Стыдно судить - если сам виноват по самое "не хочу". В этой истории соболезнование семье погибшего.

§ elektron
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.02.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат:
тем более она возместила ущерб потерпевшей стороне. И считаю если бы Юлия Вильчук получила бы лишение свободы реальное, то это был бы уже не суд, а судилище.

Как? объясните как можно возместит потерю человека? И матери (возможно как следствие) уже двух людей. А инвалидность, как возместить? Разве что пожизненным содержанием, но об этом нет и речи. Кумовство и власть как решающее орудие? тогда остальных можно сажать, только за то что у них нет денег т связей? :-x
Профайл

§ товарищ Хачикян
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
товарищ Хачикян


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 05.09.16
Отправлено: 15.02.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное в том деле что родственники пасечника претензии не имеют . что касается других потерпевших так у них должна быть претензия только к самим себе . ездят под воздеиствием наркотиков и ещё что то нагло требует
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555
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прежде, чем писать злые комменты, помните - не зарекайтесь, вы тоже можете оказаться на ее месте. Потерпевшие(изначально она с вами примирилась) поймите ее и простите ее... она и так уже наказана до конца своей жизни...

Народный контроль
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А инвалидность, как возместить? Разве что пожизненным содержанием,

Какое содержание?Завтра Вильчук (Пархоменко) нарежет в Россию или на Украину и её тут Митькой звали.

Народный контроль
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Прежде, чем писать злые комменты,

Так не забывайте что и вы под одним богом ходите, и вы можете оказаться в роли потерпевшего. Но сомневаюсь в том что вы сможете простить виновника за свою инвалидность!

Ева
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, откуда столько злости ? Я сама бедный человек, но тут налицо зацикленность на хорошей марке машины обвиняемой. У всех такие запросы, на миллионы, где людям такие деньги брать.... Я думаю, что все под Богом ходим и может всякое случиться, виновата девка, наказана, что ж теперь разорвать ее, что ли ? Злой народ в Кустанае, жуть !

§ Алиса
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.02.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель:
как кто то писал уже

вот люблю я такое - "кто-то когда-то ...". А конкретно можете? А точная информация вас не интересует? или вы больше доверяете агентству ОБС?
Цитата:
житель:
папа у нее Пархоменко, сотрудник ДВД.

это на основе предыдущего предположения: "как кто-то писал" и тут же (уже с 100% утверждением) папа у нее в ДВД
я под столом!!!!!!!!!!!!
Вы уж найдите ВСЕ статьи по данной теме и в одной из них есть расшифровка секретной информации откуда какая фамилия у данной мадам. Может, после этого ваши домыслы "как кто-то писал" исчезнут и будет конкретное авторство)))) и история происхождения фамилии Пархоменко. А то вдруг окажется что вы публично клевещете в отношении сотрудника силовых структур? А?
;-)
Профайл

§ Медный
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1754
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.02.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
вы тоже можете оказаться на ее месте.

и что?

Я тоже могу убить человека и сказать вам: вы тоже можете оказаться на моём месте? Это что за аргумент такой?
Скажите судьям тогда: не суди, да не судим будешь!

Какие ещё цитатки из соцсетей будем постить не в тему?

Мне "нравится" как одно к другому равняют.. у вас пострадавшие становятся виновными, а убийцы пусть и непреднамеренные - невинными людьми. Верной дорогой идём, господа
Профайл

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 16.02.18 - 00:09
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1754
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.02.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ева:
Я сама бедный человек, но тут налицо зацикленность на хорошей марке машины обвиняемой.

А на чём она там ездила? :-x
Да какая разница?!Цитата:
Ева:
разорвать ее, что ли

не надо никого рвать. Нужно чтобы наказание было адекватно совершённому преступлению. Если бы она ехали и человек выскочил на дорогу это одно.. и тут можно и условку, а можно и отпустить по обстоятельствам.
В данном же случае было нарушение ПДД с её стороны. Ехал по второстепенной, выезжал с дворика и т.д. - твоя вина! Один человек мёртв. второй на инвалидности. Два года условно... т.е. живи себе дальше и не нарушай, ну и тебя повозит 4 года кто-нибудь.
Она была трезва, но напомню:
За вероятность того, что ты пьяным совершишь ДТП - прав лишают на три года...
Профайл

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 16.02.18 - 00:22
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 16.02.18 - 00:30
Комментарий проходит проверку.
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