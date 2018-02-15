|Цитата:
житель:
как кто то писал уже
вот люблю я такое - "кто-то когда-то ...". А конкретно можете? А точная информация вас не интересует? или вы больше доверяете агентству ОБС?
Цитата:
житель:
папа у нее Пархоменко, сотрудник ДВД.
это на основе предыдущего предположения: "как кто-то писал" и тут же (уже с 100% утверждением) папа у нее в ДВД
я под столом!!!!!!!!!!!!
Вы уж найдите ВСЕ статьи по данной теме и в одной из них есть расшифровка секретной информации откуда какая фамилия у данной мадам. Может, после этого ваши домыслы "как кто-то писал" исчезнут и будет конкретное авторство)))) и история происхождения фамилии Пархоменко. А то вдруг окажется что вы публично клевещете в отношении сотрудника силовых структур? А?