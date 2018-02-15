Цитата: Ева:

Я сама бедный человек, но тут налицо зацикленность на хорошей марке машины обвиняемой.

А на чём она там ездила?

Да какая разница?!Цитата: Ева:

разорвать ее, что ли

не надо никого рвать. Нужно чтобы наказание было адекватно совершённому преступлению. Если бы она ехали и человек выскочил на дорогу это одно.. и тут можно и условку, а можно и отпустить по обстоятельствам.

В данном же случае было нарушение ПДД с её стороны. Ехал по второстепенной, выезжал с дворика и т.д. - твоя вина! Один человек мёртв. второй на инвалидности. Два года условно... т.е. живи себе дальше и не нарушай, ну и тебя повозит 4 года кто-нибудь.

Она была трезва, но напомню:

За вероятность того, что ты пьяным совершишь ДТП - прав лишают на три года...