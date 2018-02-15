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§ NG.kz
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный костанайский фотограф Кирилл Филиппенков сообщил "НГ", что злоумышленники украли из его квартиры 4 910 000 тенге. Все задержанные оказались давними знакомыми потерпевшего. Тот, который выпрыгнул из окна, - сотрудник УСБ ДВД Костанайской области, второй - его брат, а третий - в прошлом известный костанайский спортсмен.
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§ Сергей_я
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2364
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Где деньги, неизвестно до сих пор

Да все прекрасно знают где эти деньги. У тех, кто произвел задержание. Да, вернут потом. Но точно не всю сумму :lol: Надо ж отблагодарить тех, кто поймал 8-)
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Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий




Отправлено: 15.02.18 - 14:55
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Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий




Отправлено: 15.02.18 - 14:55
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Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий




Отправлено: 15.02.18 - 14:57
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* юля елиссева
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.02.18 - 14:59
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Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий




Отправлено: 15.02.18 - 15:03
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* drakon
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13323
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Тот, который выпрыгнул из окна, - сотрудник УСБ ДВД Костанайской области Аскар Амренов. .

Не - верю. Ну не может сотрудник УСБ - воровать... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 15.02.2018 - 15:14]
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Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий




Отправлено: 15.02.18 - 15:18
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