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§ NG.kz
Толстые и тонкие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Масленицы попросили у меня фирменного рецепта блинов. И я растерялась. Знаю их много. Какой фирменным можно считать? Решила - дам самый надежный, чтобы у всех все получилось.
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§ Солнышко
Re: Толстые и тонкие
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.02.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже много лет делаю блины с помощью блендера. 10 секунд и отличное тесто без комочков готово. Потом, действительно, можно добавить кипящей воды, блины будут ажурные. И ни в коем случае не добавлять в тесто сахар! Если блины предполагаются сладкие - лучше каждый блинчик посыпать сахарной пудрой. Сахар в тесте может привести к прилипанию блинов, некрасивому цвету, за счет карамелизации, и даже пригоранию местами.
В выходные постараюсь выложить фото своих вариантов блинов и блинчиков. Обычно не успеваю сфотографировать. :-)
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