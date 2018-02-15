Солнышко Re: Толстые и тонкие #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1201

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:04 Уже много лет делаю блины с помощью блендера. 10 секунд и отличное тесто без комочков готово. Потом, действительно, можно добавить кипящей воды, блины будут ажурные. И ни в коем случае не добавлять в тесто сахар! Если блины предполагаются сладкие - лучше каждый блинчик посыпать сахарной пудрой. Сахар в тесте может привести к прилипанию блинов, некрасивому цвету, за счет карамелизации, и даже пригоранию местами.

В выходные постараюсь выложить фото своих вариантов блинов и блинчиков. Обычно не успеваю сфотографировать.