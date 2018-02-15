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≡ Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при задержании спрыгнул с 4 этажа 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при задержании спрыгнул с 4 этажа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квартиру в Костанае, в доме по пр. Аль-Фараби, пытались обокрасть 10 февраля. В тот день хозяин жилья находился в России. Однако воры вели себя слишком шумно, чем привлекли внимание соседей.
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ордынец
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай "веселуха".

ГАЛИНА
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо срочно поднимать зарплату сотрудникам мвд,, не от хорошей жизни он пошел на воровство))) !! наверное голодает !!)))

Член Органов
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГАЛИНА:

Дада очень голодные. Не каких им благ от Госуд. Жалко мне их, особенно их семьи.

Житель
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,бедные сотрудники,особенно гаишники,живут в общагах а не в каттеджах,начальники подразделений вообще ещё смотрят чёрно белые телевизоры,как не воровать?

* drakon
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13323
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В пресс-службе ДВД Костанайской области ситуацию прокомментировали так:

Цитата:

и законных интересов других лиц.

Кто комментировал?
Кто эти - другие лица?
Эти лица - опустились до Банальной кражи... :lol: :oops:
Профайл

Якутский эксперт
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы. Можно гордится нашими полицейскими. То крышуют наркоту, то квартиры вскрыаают. Про доверее насиления к ним ваще и речи не может быть.
Ну с спротсменом все и так понятно, не че нового. Они всегда были в окружении криминала. Многие даже с мутным прошлым сегодня занимают не последние кресла.

пэтриот
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысл ломать ноги себе сложным переломом ? Ему как сотруднику (бывшему ) не знать что все равно посодют ? Теперь к тюремному сроку еще проблема ноги лечить , которые потом всю жизнь (непутевую) к непогоде будут болеть .
Наверное очень угодить фотографу хотел :-)

гость
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где этот полицмен учился, кто рекомендовал, как работают кадровые службы и службы собственной безопасности, нашалник куда смотрит?

* drakon
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13323
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Якутский эксперт:
То крышуют наркоту, то квартиры вскрыаают.

А ещё то,о чём никто - не знает... :lol: :-o
Профайл

И че
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позор...
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