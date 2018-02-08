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§ NG.kz
Продолжить вовремя начатое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот раз участниками проекта стали Максим, которому требуется курс реабилитации в Челябинске, и Адилбек, нуждающийся в лечении в Трускавце. Для того чтобы помочь обоим, необходимо собрать 500 000 тенге.
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§ Елена Пикельная
Re: Продолжить вовремя начатое
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 209
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 08.02.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На новый тур проекта поступило еще два взноса от неизвестных читателей. Один 10 000, другой 3 000 тенге. Спасибо им! Если сложить эти деньги с теми 10 000, что принес неизвестный читатель сразу после окончания предыдущего тура и 37 000 остатка с 68-го тура, получается, что у нас в кассе есть неплохой задел в виде 50 000 тенге.
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§ Елена Пикельная
Re: Продолжить вовремя начатое
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 209
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 08.02.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодарим читателя, пожелавшего остаться неизвестным, который только что принес для проекта 5 000 тенге.
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Роман
Re: Продолжить вовремя начатое




Отправлено: 09.02.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть счет?

§ Елена Пикельная
Re: Продолжить вовремя начатое
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 209
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 12.02.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня ещё один читатель, пожелавший остаться неизвестным, внёс в кассу проекта 10 000 тенге. Спасибо за вклад в доброе дело!
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§ Елена Пикельная
Re: Продолжить вовремя начатое
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 209
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 12.02.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поступил первый адресный взнос в кассу 69-го тура проекта. Наша постоянная читательница Сания Ханум принесла в редакцию 10 000 тенге для Адилбека. Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: Продолжить вовремя начатое
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 209
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 15.02.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня читательница Евгения передала в фонд проекта 2 000 тенге с пометкой "на усмотрение комиссии". Спасибо!
Если кто-то хочет помочь в сборе денег для участников 69-го тура, это еще не поздно сделать даже завтра.
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