Елена Пикельная Re: Продолжить вовремя начатое #1





(Журналисты) Сообщений: 209

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 16:28 На новый тур проекта поступило еще два взноса от неизвестных читателей. Один 10 000, другой 3 000 тенге. Спасибо им! Если сложить эти деньги с теми 10 000, что принес неизвестный читатель сразу после окончания предыдущего тура и 37 000 остатка с 68-го тура, получается, что у нас в кассе есть неплохой задел в виде 50 000 тенге.