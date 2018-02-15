/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд долларов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд долларов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост внешнего долга произошёл за счёт увеличения межфирменной задолженности, связанного с реализацией нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний в РК.
Читать новость

гость
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не экономист, но все же, как с такими долгами экономику страны будем развивать? Это вообще нормальное явление когда внешний долг растет из года в год? Получается что богатство страны в виде нефти, газа наоборот загоняют страну в страшные долги?

Читатель 1
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом и почитаем (в 2020 году)...как там?? ...жизнь "в петле мышеловки")))

§ Медный
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1750
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.02.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Не экономист, но все же, как с такими долгами экономику страны будем развивать? Это вообще нормальное явление когда внешний долг растет из года в год? Получается что богатство страны в виде нефти, газа наоборот загоняют страну в страшные долги?

отдал всё ещё и должен... что это за экономика? ЭФФЕКТИВНАЯ - надо полагать :lol: :lol: :lol:
Инвесторы пришли... взяли ресурсы, а ты как искатель инвесторов ещё и должен.

Кому то ещё надо объяснять как работает капиталистическая экономика по Казахстански? Что то Казахстан у нас не капиталистическая страна, а чисто меценат :-x
Профайл

Желтый
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В шоке. Еще и должны... а к 2020 будем должны еще больше...Пойду погуглю, ОАЭ комунить должны?

Желтый
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кыргызстан -4млрд. долларов, Россия -500 млрд.дол., а Беларусия круче всех! всего 30 млн.долларов! Батько молодец! ОАЭ-60 млрд.долларов

Гость
За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд долларов




Отправлено: 15.02.18 - 15:08
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 293
Пользователей: 4
Всего: 297

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх