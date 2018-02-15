Цитата: гость:

Не экономист, но все же, как с такими долгами экономику страны будем развивать? Это вообще нормальное явление когда внешний долг растет из года в год? Получается что богатство страны в виде нефти, газа наоборот загоняют страну в страшные долги?

отдал всё ещё и должен... что это за экономика? ЭФФЕКТИВНАЯ - надо полагать

Инвесторы пришли... взяли ресурсы, а ты как искатель инвесторов ещё и должен.



Кому то ещё надо объяснять как работает капиталистическая экономика по Казахстански? Что то Казахстан у нас не капиталистическая страна, а чисто меценат