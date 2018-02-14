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§ NG.kz
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января 2018 года активно планируется цифровизация больниц, поликлиник и диспансеров в рамках государственного проекта «Безбумажная больница». Кроме того, ожидается оптимизация больниц и поликлиник. А попросту - их слияние.
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§ Гражданин РК 2
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...
Гражданин РК 2


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 06.07.16
Отправлено: 15.02.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется тот кто тут пишет негатив и не верит в улучшение, те просто пока еще не понимают что эта груда макулатуры некому не нужна или же это люди "совка". Да и записаться по инету к врачу намного удобнее чем часами звонить в поликлинику, экономие и времени и нервов. А по поводу консультации у врача найдутся и такие вопросы которые не требуют присутствие врача. Я думаю мы все таки движемся в перед, если это только на словах не останется.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10275
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.02.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
При чем тут дефицит врачей?
Дефицит - это нехватка.
А мы с тобой про качество оказания услуг (т.е. чтобы без косяков лечили).

И ты думаешь это не связано? Вот, например, нужен поликлинике, скажем, терапевт. А хорошие все заняты. Есть свободный, но он не очень как врач, а штат комплектовать надо. Вот и держат тех кто соглашается работать.
Профайл

Бывалый
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И ты думаешь это не связано?

Нет, не связано.
Если человек согласился работать, то он работает как полагается, а не как получается.
Ты, если пойдешь программистом работать, скажешь "не, я программить не умею - я проектировщик ПГС, я буду вам тут вместо программ здания проектировать"? Ты как себе это представляешь?
Вот также и, например, уролог: он же не будет, работая терапевтом, продолжать вести себя как уролог в плане профдействий.
Да, сейчас он может(!) позволить себе работать не совсем корректно как терапевт. Но позволить может лишь потому, что толком не ведется плотный аудит его действий. А когда все его приемы и назначения будут писаться в базу и подвергаться автоматическому аудиту, то его косячность очень быстро вылезет и он за нее ответит.

Я
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 10:43
Комментарий удален модератором.

45
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Как раз прохожу медкомиссию на права в поликлинике Рудного. Это ужас какой- то иначе не скажешь.

То же самое в Костанае в Жемчужине. Очереди...теснота. Скорей бы оцифровизировали.

гость
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если человек согласился работать, то он работает как полагается, а не как получается.Ты, если пойдешь программистом работать, скажешь "не, я программить не умею - я проектировщик ПГС, я буду вам тут вместо программ здания проектировать"? Ты как себе это представляешь?

Как точно описал нашу действительность, маладэс!

Бывалый
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пока здоровый:
а причем тут налоговая (это налоги! ) и фонд медстрахования ?
разные вещи как бы.

При том, что и налоги, и взносы медстарха платятся из одних и тех же доходов.
Поэтому проверка методом сопоставления.
Хочешь получать медуслуги - платишь медстрах, значит и налоги придется уплатить соответственно.

Читатель 1
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное - "цифра" облегчает только документооборот!!,... но НЕ качество лечащей медицины))) (напоминает басню Крылова) а носятся как "с писаной торбой"

Бывалый
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Самое смешное

Самое смешное, что ты не понимаешь о чем рассуждаешь. )

Маркс
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы что-то оцифровать, нужно сначала в этом чем-то навести порядок. Любому школьнику известно, что оцифрованный бардак - это тот же бардак, только с применением информационных технологий. Как может цифровизация повлиять на отсутствие очередей? Или 20 человек, записанные через комп меньше 20 человек, записанных на бумаге? Или врач будет быстрее набивать информацию на клавиатуре, чем записывать в карточку?

Просто медицина очень уж лакомый кусочек, присосаться к которому жаждут многие клопы. Специалисты ИТ в этой очереди стоят первыми, вытянув свои жадные губешки в ожидании вкусняшек. Будет ли облегчение медикам и пациентам от цифровизации, науке доподлинно неизвестно, но теперь кроме аналоговых услуг медиков все будут вынуждены дополнительно оплачивать цифровые услуги ИТ.

Читатель 1
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс, а можно донести эту "сермяжную правду" до "бывалого"??))) (дабы угомонился, хлопец, со своим "пониманием"))

Ириная
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 15.02.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один пример из жизни.Сделали платно операцию в другой стране ,т.к.такие у нас не делают(ни у кого ничего не просили);но один ньюанс :нужно пройти специальное физиолечение,которое делают только в Астане.Платно приезжайте хоть завтра,бесплатно(по порталу) -через 9 месяцев.Объясните ,зачем мне это физио через такой срок,когда оно мне нужно было через 2 месяца после операции.Блин,обидно,за народ,который живет честно,работает,платит налоги .Сначала нормально нужно обучить врачей, оплачивать им различные курсы повышения,платить стоящим докторам стоящую зарплату,чтобы они никуда не убегали ,а лечили свой народ. А то в поликлиниках сидят одни тугодумы на копеечную зарплату,которым и ехать некуда,потому,что знаний 0,00.Знающих врачей-единицы.Мой муж пол года ходил по всем поликлиникам города и только в горбольнице ему поставили правильный диагноз.Ну а потом цифровизируйте,если будет что .
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