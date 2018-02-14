Цитата: Victor Yang:

И ты думаешь это не связано?

Нет, не связано.

Если человек согласился работать, то он работает как полагается, а не как получается.

Ты, если пойдешь программистом работать, скажешь "не, я программить не умею - я проектировщик ПГС, я буду вам тут вместо программ здания проектировать"? Ты как себе это представляешь?

Вот также и, например, уролог: он же не будет, работая терапевтом, продолжать вести себя как уролог в плане профдействий.

Да, сейчас он может(!) позволить себе работать не совсем корректно как терапевт. Но позволить может лишь потому, что толком не ведется плотный аудит его действий. А когда все его приемы и назначения будут писаться в базу и подвергаться автоматическому аудиту, то его косячность очень быстро вылезет и он за нее ответит.