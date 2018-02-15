Якутский эксперт Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при... #6







Отправлено: - 13:26 Молодцы. Можно гордится нашими полицейскими. То крышуют наркоту, то квартиры вскрыаают. Про доверее насиления к ним ваще и речи не может быть.

Ну с спротсменом все и так понятно, не че нового. Они всегда были в окружении криминала. Многие даже с мутным прошлым сегодня занимают не последние кресла.