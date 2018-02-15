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§ NG.kz
Поверили, подписали. Потеряют?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В феврале сессия областного маслихата одобрила предложение акимата Костанайской области о распределении свободных остатков бюджета прошлого года. Впереди - тендеры, которые определят подрядчика. При этом скандал с выполнением подрядов на такие же работы в прошлом году все еще продолжается. Индивидуальный предприниматель Сергей БОРСУК прописался в судах. Но если до сих пор он тягался с заказчиком, то теперь в орбиту разбирательств входит и областной акимат.
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Бывалый
Re: Поверили, подписали. Потеряют?




Отправлено: 15.02.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странный товарищ.
Юридически договорных отношений нет, а он работает.
Потом еще денег за свою самодеятельность просит...
Чудак человек.
Он наверно рэкетир из 90-х.
Те тоже приходили в офис, вбивали в стенку без спроса гвоздь молотком, предъявляли счет за выполненную работу "вбить гвоздь - 10 штук баксов!" и требовали оплаты...

362
Re: Поверили, подписали. Потеряют?




Отправлено: 15.02.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А предприниматель, считая себя правым, работы продолжал.
во дает! "считая себя правым" сам себе судья сам себе прокурор, он забыл что ответчик то же имеет права, в том числе право на обжалование.

гость
Re: Поверили, подписали. Потеряют?




Отправлено: 15.02.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказчик вначале выделяет средства, а потом в связи с секвестированием отказывается от договора, это известная порочная практика и не первая. Уже нагревали Ип-ка на 50 млн., также договор заказчик не регистрировал в казначействе и ИП рекомендовал войти своими средствами а позже будет поступление средств. Интересная позиция у финпола. Уже было решение суда в пользу ИП-ка, надо взять определение суда, заявление у ИП-ка и поработать как следует финполу и все сразу станет на свое место. Дело получается резонансным. Палата предпринимателей области где, почему на это безобразие не реагируют Общественный совет по защите прав предпринимателей, Общественный совет по противодействию коррупции НУР ОТАН? Ип-к не является юр. лицом и не платит взносы палате? Пусть Ип-к обратится в Ассоциацию по защите прав предпринимателей, там хорошие юристы и руководитель толковый. Если дело принимает коррупционные оттенки можно обратиться в региональный 1 анти коррупционный медиоцентр. Лучше одновременно подключить всех и обязательно сопровождать в СМИ. Иначе окажешься в базе не добросовестных участников госзакупок...

Катерина
Re: Поверили, подписали. Потеряют?




Отправлено: 15.02.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:

Такие умные пока сами не столкнулись. Самому слабо что-то сделать без денег?

Катерина
Re: Поверили, подписали. Потеряют?




Отправлено: 15.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора ехать к презиенту. Здесь коррупция и сговор областного масштаба!!!!!!!
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