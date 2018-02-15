гость Re: Поверили, подписали. Потеряют? #3







Отправлено: - 13:39 Заказчик вначале выделяет средства, а потом в связи с секвестированием отказывается от договора, это известная порочная практика и не первая. Уже нагревали Ип-ка на 50 млн., также договор заказчик не регистрировал в казначействе и ИП рекомендовал войти своими средствами а позже будет поступление средств. Интересная позиция у финпола. Уже было решение суда в пользу ИП-ка, надо взять определение суда, заявление у ИП-ка и поработать как следует финполу и все сразу станет на свое место. Дело получается резонансным. Палата предпринимателей области где, почему на это безобразие не реагируют Общественный совет по защите прав предпринимателей, Общественный совет по противодействию коррупции НУР ОТАН? Ип-к не является юр. лицом и не платит взносы палате? Пусть Ип-к обратится в Ассоциацию по защите прав предпринимателей, там хорошие юристы и руководитель толковый. Если дело принимает коррупционные оттенки можно обратиться в региональный 1 анти коррупционный медиоцентр. Лучше одновременно подключить всех и обязательно сопровождать в СМИ. Иначе окажешься в базе не добросовестных участников госзакупок...