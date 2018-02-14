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≡ Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31482
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция искала ушедшего из дома 12 февраля школьника Михаила Соханя почти сутки. К вечеру 13 февраля костанайские полицейские уже связывались с коллегами из Астаны и просили помочь в розыске.
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§ 112
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.02.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И никогда, никогда не допустимо примазываться к проблеме детей без семей, если сам в этом вообще ни шаришь..
Откупиться - пожалуйста, весь детдом завален подарками и едой от спонсоров, которые от них откупаются.
Приближенные не успевают это тащить к себе домой..
Это вы можете..
Но реально помочь, практически никто..
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