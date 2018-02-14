112 Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и... #15





(Пользователи) Сообщений: 9419

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:45 И никогда, никогда не допустимо примазываться к проблеме детей без семей, если сам в этом вообще ни шаришь..

Откупиться - пожалуйста, весь детдом завален подарками и едой от спонсоров, которые от них откупаются.

Приближенные не успевают это тащить к себе домой..

Это вы можете..

Но реально помочь, практически никто..