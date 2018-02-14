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≡ Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31482
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция искала ушедшего из дома 12 февраля школьника Михаила Соханя почти сутки. К вечеру 13 февраля костанайские полицейские уже связывались с коллегами из Астаны и просили помочь в розыске.
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123
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо психологу поработать, может кто щимит пацана

димон
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 16:45
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 16:56
Комментарий удален модератором.

§ Вася Картошкин
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 14.02.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего поспорил с кем-то.
Профайл

неравнодушная
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:

Отправлено: 14.02.18 - 16:21
Надо психологу поработать, может кто щимит пацана

как кто, ты, ты же и написал про себя. и не психологу , дромомания лечится у психиатра и Код по МКБ 10 F21.4 расстройства поведенческих навыковне психотического генеза

195
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 17:49
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня кент по малолетству был., так тот зиму тырил консервы где мог нычка была в доме на чердаке., и по теплу на лыжи вставал., мать парторгом в школе была а отец Директором завода,. Там Фёдор Конюхов отдыхает.Еще знаю историю в оригинале участник рассказывал хотя сам уже дед он в 82 рванул в Москву на паровозе с рудного неделю жил там на вокзалах в 14лет и где то встретил французов каких-то и общался с ними и с ностальгией вспоминает. При этом передовик производства.уважаемый чел

неравнодушная
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
У меня кент по малолетству был.

с кем чалился в матросской тишине, песня такая есть

§ 112
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.02.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие сбегают с рудненского детдома то..
Особенно 13ти 14 ти летние девчонки..
На жыпах их потом отлавливают по всему Казахстану..
Одну вроде то ли в Кзыл орде, то ли в Щучинске поймали..
Потом психушка закрытого типа на 10 суток..
Потом назад после лечения..
Много кто детдомовцев жалуются на то что их в психушки пихают..
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§ 112
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.02.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственники конечно еще те..
Чтобы ребенка то сдать в детдом от крови своей..
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§ kbkz1980
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3522
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.02.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Одну вроде то ли в Кзыл орде, то ли в Щучинске поймали

Ты со своим вроде,то ли изрядно достал.
Почему редакция пропускают этот неподтвержденный трёп?

[Исправлено: kbkz1980, 14.02.2018 - 23:05]
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§ 112
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.02.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Почему редакция пропускают

Начинаются жалобы..
Ты жЫзни не видишь, дожила до 45ти и стена..
У меня там подруга работала, их пихали к ней изучать по трудам и историям что то..
И да, на всю страну гремело что пропала одна девченка, Ксюша.
Другая гоняла, ей 14, межгород Рудный Костанай.
Замуш вышла в 17 уже..
Я таксовал как раз, она как сядет в тачилу так и ревет постоянно, что деньги у нее с карточки преподы трясут..
Да много еще случаев с дядями всякими с деньгами..
Не детдомом это заведение называлось, ДЮ..
Вы интернетовские и раньше ничего не знали и сейчас об этом не пишут в Ютьюбе, не знаето что рядом творится..
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§ kbkz1980
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3522
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.02.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Начинаются жалобы..

Это уже не жалобы,гнать надо тебя от сель.
Как бабка сплетница языком чешишь на лавке .
Стыдобище,во что ты форум превратил.
Профайл

§ 112
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.02.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Гнать не надо..
Ты это впервые слышишь и врят ли когда услышишь, делая удивленные гласки..
Ты и толики не прожила того, что прожил там на дне я, находясь без кола, двора, родителей и родственников.
Всегда было так и всегда будет так..
А вы же, все такие чистенькие, обходили этих людишек как я всю жизнь брезгливо стороной..
Потому вам все кажется новым, как будто только что родились..
Не нужно кидать понты просто, не знать что этого нет..
А потому вы для меня кажетесь весьма недееспособными и несостоятельными, оставь вас сейчас один на од н с Жизнью и Судьбой..
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