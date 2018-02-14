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§ NG.kz
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31482
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января 2018 года активно планируется цифровизация больниц, поликлиник и диспансеров в рамках государственного проекта «Безбумажная больница». Кроме того, ожидается оптимизация больниц и поликлиник. А попросту - их слияние.
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Оля
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 19:37
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал и "ржал"))) Может и лечить начнём по смартфону?? после "слияния" ....(какой-то термин нецензурный))) А то что интернета нет ... да и ... с ним, в телевизор как кашпировский)) (цифровизация, оптимизация....откуда терминология?? ("из леса вестимо"- стих.))

§ Дантист
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.02.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому...
Профайл

Татьяна
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов...

Вот так вот
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому...

Расскажу случай, молодая пара, у не постоянный выкидыш, как водиться врачи во всем виноваты, потом начали выяснять девушка до замужества сделала 7 абортов, а он болел сифилисом, а теперь это не пройдет, с самого рождения, будет заводиться электронная карточка, куда бы ты не обратился в медучрждение все будет вноситься туда, и никуда от туда ничего не выкинешь, откроет врач твою карточку и вся картина будет у него как на ладони, с момента обрезания пупка, до констатации смерти, причем в той же базе все аптеки РК сколько чего есть там уже забивается, в поликлиниках уже забивают истории болезни, база общая на весь РК, на счет технологии программа уже разработана, попробовал купить антибиотик без рецепта прошел 7 аптек не дали говорят нас по базе секут без рецепта не можем, раньше месяц назад можно было взять везде, сын перевелся в район и нужно было закрепиться там ЦРБ закрепили без проблем, только удостоверение личности понадобилось, истории болезни не нужно она уже в базе.

362
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна:
практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов...

Про ЦОНы вы то же так говорили, что это невозможно, а теперь что скажете? у нашего народа есть одно свойство доводить все до конца, за это нас не любили.

Ириная
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расскажу как я выписывала бесплатный рецепт.Пришла в 8-30 в поликлинику.До 11 ждала из-за того,что "висел" компьютер,невозможно без оного выписать.Потом еще до 3 часов ждала того зама главврача,который подписывает рецепты т.к. ее не было на месте.

Игорь
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 22:54
Комментарий удален модератором.

Люся
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 22:58
Комментарий удален модератором.

для людей
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ириная:
Расскажу как я выписывала бесплатный рецепт.Пришла в 8-30 в поликлинику.До 11 ждала из-за того,что "висел" компьютер,невозможно без оного выписать.Потом еще до 3 часов ждала того зама главврача,который подписывает рецепты т.к. ее не было на месте.

Вот когда система заработает в полную силу этого не будет этого, для этого нужно время, ждали же 70 лет при совецкой власти, правда не дождались, я полагаю год полтора для отладки системы, можно подождать, сейчас все делается людьми и для блага людей, это раньше делалось все на зло людям как бы больше навредить и остались эти привычку у наших врачей, но они со временем будут изжиты.

Гость
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать




Отправлено: 15.02.18 - 00:12
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§ КГСПС
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.02.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цифровизация позволит внедрит онлайн-запись на прием к врачу////Онлайн-запись это всего лишь гарантия, что ты попадёшь на приём в этот день, но совсем не в удобное для тебя время, на которое ты записался. Сидящим возле кабинета глубоко наплевать какое у тебя время по записи, главное, что они пришли раньше. И мед.работники никак эту ситуацию не пытаются регулировать, разбирайтесь мол сами.
Профайл

Гость
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать




Отправлено: 15.02.18 - 01:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать




Отправлено: 15.02.18 - 01:19
Комментарий проходит проверку.
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