









Отправлено: - 23:50 С Российскими компаниями можно было украсть, а эти не подписываются, да и спецов почти не осталось, все на ПМЖ повыезжали, таких спецов потеряли

Спецов мы готовим Европа едут и в Америку учится как воровать бюджетные деньги как вывести и драпануть к нам с деньгами и попросить политическое убежище.Большому кораблю большое плавание .....херцлих виллькомен т.е. добро пожаловать но с деньгами.