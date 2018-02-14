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§ NG.kz
Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем состоянии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31482
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2020-2022 годам местные дороги в Казахстане планируют привести в хорошее состояние. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек
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§ Серый волк
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9410
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разворуют! :lol:
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362
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Разворуют!

не сумеют, слишком много денег выделено.

§ Серый волк
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9410
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.02.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
не сумеют, слишком много денег выделено.

Квалификации не хватит? Или иностранные банки уже столько без справки не принимают?
Профайл

362
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
362:
не сумеют, слишком много денег выделено.

Квалификации не хватит? Или иностранные банки уже столько без справки не принимают?

С Российскими компаниями можно было украсть, а эти не подписываются, да и спецов почти не осталось, все на ПМЖ повыезжали, таких спецов потеряли.

Житель
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 25 лет такого стремительного развития Казахстан превратился в цветущий рай,какие дороги,нафиг они в раю?

Бывалый
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
все на ПМЖ повыезжали, таких спецов потеряли.

Ничего страшного.
Им же тоже надо спецов:
http :// www. dubna.ru/article/2018/02/nachnetsya-kapitalnyy-remont-avtodorogi-dubna-savelovo

Читатель 1
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять всё "в пропасть"...хотя верно заметил Житель #5))))

§ chasikov81
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...
chasikov81


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 14.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, дороги! Пыль да туман. Холода, тревоги, да степной бурьян! :-( :-( :-(
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§ Мишаня
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.02.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К 2020-2022 годам местные дороги в Казахстане планируют привести в хорошее состояние.

Лучше не планировать, а привести. А то местные дороги в области ппц какие дороги... В колдоебинах дорог не обнаруживается. Капиталку они просят, а не латки. Хотелось бы надеяться, что ничего обещающим и планирующим не помешает....
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§ 112
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.02.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
и спецов почти не осталось, все на ПМЖ повыезжали, таких спецов потеряли.

Хорошо хоть ты не спец и ничего делать не умеешь..
Не нужен никому?
Для справки, если спецам платят, они придут куда угодно работать, даже в зоны боевых действий и в самые бедные страны..
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шанхай уральская
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Российскими компаниями можно было украсть, а эти не подписываются, да и спецов почти не осталось, все на ПМЖ повыезжали, таких спецов потеряли
Спецов мы готовим Европа едут и в Америку учится как воровать бюджетные деньги как вывести и драпануть к нам с деньгами и попросить политическое убежище.Большому кораблю большое плавание .....херцлих виллькомен т.е. добро пожаловать но с деньгами.
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