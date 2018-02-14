112 Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и... #12





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:01 Цитата: kbkz1980:

Почему редакция пропускают

Начинаются жалобы..

Ты жЫзни не видишь, дожила до 45ти и стена..

У меня там подруга работала, их пихали к ней изучать по трудам и историям что то..

И да, на всю страну гремело что пропала одна девченка, Ксюша.

Другая гоняла, ей 14, межгород Рудный Костанай.

Замуш вышла в 17 уже..

Я таксовал как раз, она как сядет в тачилу так и ревет постоянно, что деньги у нее с карточки преподы трясут..

Да много еще случаев с дядями всякими с деньгами..

Не детдомом это заведение называлось, ДЮ..

Вы интернетовские и раньше ничего не знали и сейчас об этом не пишут в Ютьюбе, не знаето что рядом творится..