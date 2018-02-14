Цитата: Дантист:

Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому...

Расскажу случай, молодая пара, у не постоянный выкидыш, как водиться врачи во всем виноваты, потом начали выяснять девушка до замужества сделала 7 абортов, а он болел сифилисом, а теперь это не пройдет, с самого рождения, будет заводиться электронная карточка, куда бы ты не обратился в медучрждение все будет вноситься туда, и никуда от туда ничего не выкинешь, откроет врач твою карточку и вся картина будет у него как на ладони, с момента обрезания пупка, до констатации смерти, причем в той же базе все аптеки РК сколько чего есть там уже забивается, в поликлиниках уже забивают истории болезни, база общая на весь РК, на счет технологии программа уже разработана, попробовал купить антибиотик без рецепта прошел 7 аптек не дали говорят нас по базе секут без рецепта не можем, раньше месяц назад можно было взять везде, сын перевелся в район и нужно было закрепиться там ЦРБ закрепили без проблем, только удостоверение личности понадобилось, истории болезни не нужно она уже в базе.