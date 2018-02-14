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Ириная:
Расскажу как я выписывала бесплатный рецепт.Пришла в 8-30 в поликлинику.До 11 ждала из-за того,что "висел" компьютер,невозможно без оного выписать.Потом еще до 3 часов ждала того зама главврача,который подписывает рецепты т.к. ее не было на месте.
Вот когда система заработает в полную силу этого не будет этого, для этого нужно время, ждали же 70 лет при совецкой власти, правда не дождались, я полагаю год полтора для отладки системы, можно подождать, сейчас все делается людьми и для блага людей, это раньше делалось все на зло людям как бы больше навредить и остались эти привычку у наших врачей, но они со временем будут изжиты.