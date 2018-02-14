Сергей_я Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы #64





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2361

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:10 Цитата: Аблай:

Я за переименование! Камшат Доненбаева и другие известные казахстанские личности должны быть увековечены!



Во-первых в городе куча улиц, у которых тупые названия. Почему бы их не переименовать? Во-вторых, пройдет 10 лет и какой-нибудь другой налоговик, главный мент или еще кто по ту сторону баррикад скажет не хочу Донебаеву, хочу Козыбаеву. И все. Т.е. дело не в том, как называть улицу, а в том, что это делается через 5тую точку, как и все в этой стране.