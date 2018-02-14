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§ NG.kz
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От жителей города в адрес акима поступили письменные предложения о переименовании улиц Авиационной и Казахской. Первой улице инициативная группа просит присвоить имя Камшат Доненбаевой, вторую предлагают назвать Әбілсай.
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Аблай
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за переименование! Камшат Доненбаева и другие известные казахстанские личности должны быть увековечены!

Матерый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аблай:
Я за переименование! Камшат Доненбаева и другие известные казахстанские личности должны быть увековечены!



да, вчкушка! должны быть . увековечены.
ты русский язык понимаешь ? похоже нет!
говорю громче, может ты глухая-НО НЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ ТЕХ УЛИЦ КОТОРЫЕ УЖЕ ИМЕЮТ ИМЕНА.
извините.
неужели это трудно понять,. вот упоротая.
простая вещь а не доходит.

google
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матерый:
Главный аномаст по Кустанаю то в Астане живет.

Это ещё не факт ;-) щас всё по полочкам разложит, что и как и кто есть кто?
У простини просто возраст переходный. Когда понял, что чушь несёт, а уж если несёт, то несёт прстынку конкретно.
Это как если его заставить на пионерский флажок смотреть, чтоб его глаза ка два призывника забегали.
:lol: 8-)

Матерый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аблай:
другие известные казахстанские личности должны быть увековечены!


и да. хотелось бык вчкушка узнать, что это за другие известные личности?
бывшие министры ? депутаты маслихатов? отставные штабные генералы?
а заслуживают ли такие личности такого почета?
однозначно считаю -нет.

§ Сергей_я
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2361
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.02.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аблай:
Я за переименование! Камшат Доненбаева и другие известные казахстанские личности должны быть увековечены!

Во-первых в городе куча улиц, у которых тупые названия. Почему бы их не переименовать? Во-вторых, пройдет 10 лет и какой-нибудь другой налоговик, главный мент или еще кто по ту сторону баррикад скажет не хочу Донебаеву, хочу Козыбаеву. И все. Т.е. дело не в том, как называть улицу, а в том, что это делается через 5тую точку, как и все в этой стране.
Профайл

Тургай
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сменять все названия! все нипочем!

Гость
В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 15:15
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