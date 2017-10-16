Цитата: Бывалый:

Идите в лес, выройте себе нору, и живите как древние предки.

Только лопату с собой не берите - это вредно, копайте нору себе палкой-копалкой.

А завтра придет чиновник и будет требовать регистрацию, прописку, земельный налог, разрешение на проживание и использование норы.

Цитата: Бывалый:

Это вы упорно ни черта не хотите понять: в то время как совки жили убогим бытом, в это же самое время в параллельной вселенной под названием "капиталистический мир" люди жили человеческим бытом, гораздо более комфортным и продвинутым.

Капиталистический мир начал более менее жить сыто после развала СССР, и то не все. А до этого они перебивались с хлеба на воду. Постоянные кризисы, безработица и прочие радости, которых люди в СССР были лишены. Да и сейчас в хваленых САСШ ничего хорошего нет.