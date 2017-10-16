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≡ Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня поехал в Сбербанк оплатить ОСМС и пенсионные,отсидев пол часа в очереди наконец-то подошёл к окошку где девушка кассир сразу предупредила,что комиссия за платёж с одного человека составит 800тнгмесяц,я плачу за квартал , 6 работников итого 12000тнг комисси.
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Директор Пляжа
Re: Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.




Отправлено: 20.10.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
в это же самое время в параллельной вселенной под названием "капиталистический мир" люди жили человеческим бытом, гораздо более комфортным и продвинутым.

Очень ограниченное количество населения, да и сейчас там хватает тех, кто не знает что такое человеческий быт. Перестань показывать обложки глянца.

Маркс
Re: Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.




Отправлено: 20.10.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Идите в лес, выройте себе нору, и живите как древние предки.
Только лопату с собой не берите - это вредно, копайте нору себе палкой-копалкой.

А завтра придет чиновник и будет требовать регистрацию, прописку, земельный налог, разрешение на проживание и использование норы.
Цитата:
Бывалый:
Это вы упорно ни черта не хотите понять: в то время как совки жили убогим бытом, в это же самое время в параллельной вселенной под названием "капиталистический мир" люди жили человеческим бытом, гораздо более комфортным и продвинутым.

Капиталистический мир начал более менее жить сыто после развала СССР, и то не все. А до этого они перебивались с хлеба на воду. Постоянные кризисы, безработица и прочие радости, которых люди в СССР были лишены. Да и сейчас в хваленых САСШ ничего хорошего нет.

Маркс
Re: Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.




Отправлено: 20.10.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Примитивизм - это у тех, кто не понимает природу человека да еще и думает что человек - царь природы и венец ее творения.

И тут малец с поправкой влез, ты спутал примитивизм с примативизмом. Читай внимательней! Примативизм - от слова примат. Высокопримативный - это тот, у кого инстинкты перевешивают все остальное.

Маркс
Re: Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.




Отправлено: 20.10.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
"Умный в гору не пойдет - умный гору обойдет" - не, не слышали.

Еще слышал "Сила есть - ума не надо". Что на эту народную мудрость скажете? Вот умный изобретет колесо, а сильный придет и заберет.

Бывалый
Re: Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.




Отправлено: 20.10.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Очень ограниченное количество населения

Да-да, считанные единицы.
Мы знаем.
Их еще комуняки называли толстосумами и рисовали на картинках такими в цилиндрах, с трубкой в зубах и с большим животом.
А остальные прозябают в картонных коробках.
Да.
Несомненно.
Только вот что-то они не рвались ни совершать у себя пламенную рыволюцию, ни тем более ехать жить в совок, в отличие от совков, рвавшихся за границу.
Странные дела.
Прям мистика какая-то.
Цитата:
Маркс:
А завтра придет чиновник и будет требовать регистрацию, прописку, земельный налог, разрешение на проживание и использование норы.

Перестаньте лепить отмазки.
Нафиг вы не нужны никому в лесу.
Кучи отшельников так живут в той же РФ.
Гуглите.
Цитата:
Маркс:
Капиталистический мир начал более менее жить сыто после развала СССР

да-да-да.
А до этого они в очередь стояли за гражданством СССР и все норовили у себя социалистическую революцию замутить чтобы жить как в совке.
Цитата:
Маркс:
Примативизм - от слова примат.

Дык человек биологически принадлежит к отряду приматов.

Бывалый
Re: Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.




Отправлено: 20.10.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Еще слышал "Сила есть - ума не надо". Что на эту народную мудрость скажете? Вот умный изобретет колесо, а сильный придет и заберет.

Сильный не сможет забрать.
Потому что умный изобрел не только колесо, но и защитился капканами и замутил себе оружие.
Если бы сила была эволюционно сильнее ума, то самым распространенным животным на земле был бы носорог, а не человек.

Директор Пляжа
Re: Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.




Отправлено: 21.10.17 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ну вот опять берет примеры с журналов. " Крокодила" поди пересмотрел в детстве, его наверно ножичком и резал. Картинки и врезались в память)
Насчет пытались, чего не пытались. Пытались. Ну так я уже раньше писал, что и их за инакомыслие по тюрьмам, психушкам гноили. Ну тебе это невдомек или по привычке, точнее по заказу, однобока всегда представляешь действительность.

мика
Re: Комиссия за оплату ОСМС и пенсионных отчислений.




Отправлено: 14.02.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На казпочте говорят минимальная комиссия --- с квитанции от 600 до 1000 тг.
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