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Директор Пляжа:
Очень ограниченное количество населения
Да-да, считанные единицы.
Мы знаем.
Их еще комуняки называли толстосумами и рисовали на картинках такими в цилиндрах, с трубкой в зубах и с большим животом.
А остальные прозябают в картонных коробках.
Да.
Несомненно.
Только вот что-то они не рвались ни совершать у себя пламенную рыволюцию, ни тем более ехать жить в совок, в отличие от совков, рвавшихся за границу.
Странные дела.
Прям мистика какая-то.
Цитата:
Маркс:
А завтра придет чиновник и будет требовать регистрацию, прописку, земельный налог, разрешение на проживание и использование норы.
Перестаньте лепить отмазки.
Нафиг вы не нужны никому в лесу.
Кучи отшельников так живут в той же РФ.
Гуглите.
Цитата:
Маркс:
Капиталистический мир начал более менее жить сыто после развала СССР
да-да-да.
А до этого они в очередь стояли за гражданством СССР и все норовили у себя социалистическую революцию замутить чтобы жить как в совке.
Цитата:
Маркс:
Примативизм - от слова примат.
Дык человек биологически принадлежит к отряду приматов.