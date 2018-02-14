сайлау курманов Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2581

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:22 суды обеспечили себя работой на квартал вперед, в рудном идет целая волна по лишению или приостановлении лицензии на продажу спиртного , попутно не хилый штраф

для попавшихся на продаже онной продукции подросткам или не по времени.