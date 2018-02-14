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§ NG.kz
За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45 000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело рассмотрел Специализированный административный суд Костанайской области. Гражданину Л. 1992 г. р. вменялась ч. 1 ст. 482 КРКоАП (незаконное хранение оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоуль калибром более 4,5 миллиметра).
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§ сайлау курманов
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
суды обеспечили себя работой на квартал вперед, в рудном идет целая волна по лишению или приостановлении лицензии на продажу спиртного , попутно не хилый штраф
для попавшихся на продаже онной продукции подросткам или не по времени.
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§ Дантист
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 551
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патрон от Царь пушки что ль? 410мм!
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Аргынтинец
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...




Отправлено: 14.02.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у гражданина Л. были изъяты гладкоствольное оружие и патроны калибра 410 мм

НГ!
410 мм, это 41 см. Это уже орудие получается! Гаубица!
А .410 калибр, это другое дело. Это где то 10 мм

1952/Доктор СИЗО
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...




Отправлено: 14.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Патрон от Царь пушки что ль? 410мм!

Есть 410 калибр. Про него пишут.
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