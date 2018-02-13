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§ NG.kz
Лыжники-любители совершили поход по Костанайскому району
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель п. Садовый Костанайского района Мухамедкали АСКАРОВ отправился в лыжный поход - первый за эту зиму. Вместе с группой школьников и студентов он прошел из Садового через п. Дружба в п.Ждановка.
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§ kbkz1980
Re: Лыжники-любители совершили поход по Костанайскому району
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3520
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.02.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 пошто тебя тут нет
Хотя под твоим весом пышно-холодцовым лыжи не уцелеют :lol:
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Народный контроль
Re: Лыжники-любители совершили поход по Костанайскому району




Отправлено: 14.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему дедушка спрятался в палатку? Один?)))))

учет и порядок
Re: Лыжники-любители совершили поход по Костанайскому району




Отправлено: 14.02.18 - 14:30
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