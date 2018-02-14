Я Re: В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию #1







Отправлено: - 13:59 Вроде своей улицы 5 Декабря в списках не увидел, однако уже дважды, получается без предупреждения, на весь день отключают свет. Предупрежден - значит соответственно корректируешь свои рабочие моменты, напрямую зависящие от электричества. Дважды, как писал выше, работа вставала, естественно в самый неподходящий/важный момент. Монополист предоставляющий эл. энергию, это понятно - что хочу то и ворочу, но я плачу по счетам вовремя и хочу получать услугу соответственно, а не оказываться в ситуации, когда работа встает. В суд бы подать на таких монополистов, но опять же - как и у всех, просто нет времени на это. Этим наверно и пользуются услугодатели. Так-же замечу, что частный сектор, в большинстве своем, отапливается котлами на газе, естественно работающих от электричества: нет эл. - нет отопления, и это зимой!