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§ NG.kz
В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее "НГ" уже писала об отключении электроэнергии в частном и спальном секторах Костаная. Сегодня пресс-служба акимата города Костаная распространила дополнительную информацию об отключении электроэнергии.
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Я
Re: В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию




Отправлено: 14.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде своей улицы 5 Декабря в списках не увидел, однако уже дважды, получается без предупреждения, на весь день отключают свет. Предупрежден - значит соответственно корректируешь свои рабочие моменты, напрямую зависящие от электричества. Дважды, как писал выше, работа вставала, естественно в самый неподходящий/важный момент. Монополист предоставляющий эл. энергию, это понятно - что хочу то и ворочу, но я плачу по счетам вовремя и хочу получать услугу соответственно, а не оказываться в ситуации, когда работа встает. В суд бы подать на таких монополистов, но опять же - как и у всех, просто нет времени на это. Этим наверно и пользуются услугодатели. Так-же замечу, что частный сектор, в большинстве своем, отапливается котлами на газе, естественно работающих от электричества: нет эл. - нет отопления, и это зимой!
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