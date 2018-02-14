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§ NG.kz
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От жителей города в адрес акима поступили письменные предложения о переименовании улиц Авиационной и Казахской. Первой улице инициативная группа просит присвоить имя Камшат Доненбаевой, вторую предлагают назвать Әбілсай.
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§ Victor Yang
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10270
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.02.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
та же суть,

Не было бы тогда ни Доненбаевой, ни Арыстанбекова, ни Амангельды.
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§ Горожанин_kst
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1005
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Карбышева

это улица ведущая в аэропорт, воздушную гавань города, связывающая аэропорт с автовокзалом. Это по-любому одна из главных и "смотровых" улиц города. Давно канули те времена, когда она была просто промкой (ещё в 80-е годы прошлого века). Пример некорректный. Витя точнее выразился, НО
Цитата:
Victor Yang:
Теоретически

Вить, я вообще против всяких переименований, если заметил, я предлагаю дать славное имя новому микрорайону.
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гость
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не было бы тогда ни Доненбаевой, ни Арыстанбекова, ни Амангельды.


ну в этой компании второй вообще не при делах.
что он совершил, чем знаменит?

Бывалый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну и так понятно,какой нормальный человек,на ровном месте начнёт сам себе создавать проблемы с этими переименованиями

Приходит индеец к вождю.
- Вождь мне не нравятся наши имена, давайте их заменим!
- Что такое? Тебе не нравится мое имя Огненная стрела?
- Да нет, нравится.
- Тебе не нравится имя моей дочери Утренняя звезда?
- Нравится.
- Ну и пшел отсюда, Тухлый Помидор!

Бывалый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
на беготню по ЦОНам с документами,рабочее время

А с какого перепуга ты в рабочее время бегаешь по ЦОНам?
А что до затрат на рабочее время сотрудников ЦОНа - так они хоть так хоть так получат эту зарплату, увеличения расходов от того, что ты к ним придешь, нету никакого.
Цитата:
Добринцофф:
в случае срыва сделки есть неустойка

Шо ты несешь?
Какая неустойка?
Не хочешь покупать - иди лесом, купит другой.
Ты как дите, чесслово.
Цитата:
Добринцофф:
улицу переименовали идите переделывайте документы

Кстати никто ни куда в этих случаях не ходит.
Берется справка в БТИ о том, что решением таким-то от числа такого-то улица такая-то была переименована в такую-то, и нотариус ее приобщает к документам сделки. Сам так свою хату покупал. Так что не рассказывай тут сказок.

§ yudjin
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5099
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.02.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
у нас не декаммунизация и не деколонизация,

та ты шо....
а вот дежурный историк на слушаниях в Давыденовке так и сказал:
Цитата:
По всей стране идет процесс деколонизации - если сегодня не переименуете, то через пять лет к этому вернетесь.


Цитата:
антон:
надо бы проверить на лояльность, за кого топит товарищь

ты себя проверь, антон!
А я не против этих названий к НОВЫМ улицам в НОВЫХ районах.
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Бывалый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Давно канули те времена, когда она была просто промкой

Вот именно.
Канули.
Давно.
А скоро канут времена когда Авиационная была промкой.
Ты там давно был-то, на Авиационной?

Бывалый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:33
Комментарий удален модератором.

неан
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
антон:
Юджина надо бы проверить на лояльность

лишить его свободы надо пожизненно за его деятельность. :lol: :lol: :lol: :lol:

Матерый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:45
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:
1 Бакчан
2......
3.......

да как вы смеете, обижать уважаемого человека? Все переименования идут по строго утвержденному графику. Еще спасибо скажут ваши же потомки.

неравнодушная
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Берется справка в БТИ

БТИ? каком БТИ? фантастическом что ли? это брет.

Матерый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рс
так же требую от нг выдать мне 1666 тенге,
так как я писал сообщение десять минут. (10000/6=1666)

google
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 13:50
Комментарий удален модератором.

Матерый
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дошло. Главный аномаст по Кустанаю то в Астане живет.
оттуда рулит. что переименовать, во что.
фамилия его - Бывалый. имя, отчество -не знаю.
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