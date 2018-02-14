Цитата: 362:

у нас не декаммунизация и не деколонизация,

та ты шо....

а вот дежурный историк на слушаниях в Давыденовке так и сказал:

Цитата: По всей стране идет процесс деколонизации - если сегодня не переименуете, то через пять лет к этому вернетесь.



Цитата: антон:

надо бы проверить на лояльность, за кого топит товарищь

ты себя проверь, антон!

А я не против этих названий к НОВЫМ улицам в НОВЫХ районах.