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§ NG.kz
Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Музыкальные страдания могут быть не только в кинокомедиях,но и в нашей жизни. И жизнь эта иногда поворачивается так,что не поймешь- зачем Костанаю детская музыкальная школа? С одной стороны понятно - развивать в наших детях и внуках музыкальные наклонности, показывать,что музыка в жизни нашей области имеет немалое значение,что нам,как цивилизованному народу, не чужда мировая культура...
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!!!
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 12.02.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги есть только на собственные карманы

§ olegggon
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 12.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше крузак новый для себя и семьи по выходным. А скрипачи пусть скрипят в своих кабинетиках. :-x
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Gta
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 12.02.18 - 16:15
Комментарий удален модератором.

Кира
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 12.02.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Бог с ним,конкурсом! В прошлом году дети на деньги нашедшегося спонсора смогли съездить в Екатеринбург на международный конкурс и взяли там Грин-При!
Вот так весь мир и живет, на личные деньги или деньги спонсоров, или едут на средства приглашающей стороны, где это видели что бы государство раскручивало будущих артистов? привыкли к совку.

362
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 12.02.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это родители баламутят, все хотят на халяву, ребенок твой, ему государство дает базовое образование за свой счет, а дополнительное извольте на свои средства, еще не факт что этот ребенок завтра вспомнит, что подняло его государство дало образование.

§ Медный
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.02.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кира:
привыкли к совку.

Вы так говорите, как будто это что-то плохое :lol:
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объектив
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 13.02.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Козлов я, прежде чем разводить шумиху и громкие разоблачения, не лучше ли вооружиться достоверной информацией?
Во первых, музыкальная школа, как организация дополнительного образования всегда относилась и относится к юрисдикции Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК), а не к Министерству культуры, к которому Вы предъявляете претензии.
Во вторых, ежегодный Республиканский конкурс юных музыкантов МОН РК - самый престижный и сложный конкурс в нашей стране и, пожалуй, единственный бесплатный для участников, как раз и проводится с целью выявления и развития музыкальной одаренности юных казахстанцев. Никто этот конкурс не отменял. Он пройдет на осенних каникулах с 31.10 по 03.11. 2018 г., как и планировалось, в г. Караганда. Эта дата была оговорена еще в конце прошлого года.
Финансирование этого конкурса проводится за счет средств бюджета. 10 солистов и 12 участников Ансамбля, а также около 10 педагогов и концертмейстеров – делегация Костанайской области в течение 5 дней будут «биться» за звание лауреатов совершенно для них бесплатно, так как на это мероприятие в бюджете традиционно уже заложена достаточная сумма.

объектив
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры




Отправлено: 13.02.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В третьих, в настоящее время проводится огромное количество исполнительских конкурсов для детей. Все они коммерческие и цена участия в них может быть от сравнительно доступной до заоблачной. Естественно, что организаторы заинтересованы в большем количестве участников и приглашают всех, так как это их непосредственный доход. И, вполне логично, что государственный бюджет к этим конкурсам не имеет никакого отношения. А также, согласитесь, каждый участник сам определяет не только свои таланты, но и материальные возможности участия в подобных мероприятиях.
В 2017 г. Ансамбль скрипачей участвовал, по сравнительно доступной сумме, в аналогичном коммерческом международном конкурсе «Урал собирает друзей» и занял не Гран-при, а I место, что не менее почетно. Деньги на поездку, действительно, собирали всем миром, в том числе в организации поездки и частичном финансировании принимала участие школа, так что обвинять государство в безразличии с Вашей стороны, г-н Козлов я, не совсем корректно.
И, подытоживая, напомню, что обучение детей музыке очень дорогое удовольствие: чуть больше 26000 т. в месяц. Из них родители оплачивают ежемесячно 6500 т., остальное финансирование лежит на «плечах» государства. В этом учебном году 637 воспитанников постигают азы музыкальной грамоты и развивают свои музыкальные таланты. Решайте сами, какую роль играет республика в развитии юных музыкальных дарований.

§ Козлов я
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.02.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый объектив, очень приятно,что в чиновничьей среде есть люди, разбирающиеся в теме. Это радует. Значит,не все потеряно.
Вся проблема моего экскурса заключалась в том, чтобы талантливые дети не остались где-то на задворках, а смогли проявить себя на более высоких сценах. Прежде всего- речь идет о ДЕТЯХ, а не выступлении перед вышестоящим начальством с докладом о достигнутых цифрах. Им нужно объяснять и разъяснять все то,что обещают старшие, даже когда те немного лукавят. И тогда не будет двусмысленностей. Даже счастье всего мира не стоит одной слезинки на щеке невинного ребёнка - так кажется у Достоевского? Вы согласны?
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§ Медный
Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.02.18 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так всё таки читают нас люди при "портфелях", может и скромных :-)
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