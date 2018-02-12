объектив Re: Музыкальные "страдания" чиновников от культуры #8







Отправлено: - 15:39 В третьих, в настоящее время проводится огромное количество исполнительских конкурсов для детей. Все они коммерческие и цена участия в них может быть от сравнительно доступной до заоблачной. Естественно, что организаторы заинтересованы в большем количестве участников и приглашают всех, так как это их непосредственный доход. И, вполне логично, что государственный бюджет к этим конкурсам не имеет никакого отношения. А также, согласитесь, каждый участник сам определяет не только свои таланты, но и материальные возможности участия в подобных мероприятиях.

В 2017 г. Ансамбль скрипачей участвовал, по сравнительно доступной сумме, в аналогичном коммерческом международном конкурсе «Урал собирает друзей» и занял не Гран-при, а I место, что не менее почетно. Деньги на поездку, действительно, собирали всем миром, в том числе в организации поездки и частичном финансировании принимала участие школа, так что обвинять государство в безразличии с Вашей стороны, г-н Козлов я, не совсем корректно.

И, подытоживая, напомню, что обучение детей музыке очень дорогое удовольствие: чуть больше 26000 т. в месяц. Из них родители оплачивают ежемесячно 6500 т., остальное финансирование лежит на «плечах» государства. В этом учебном году 637 воспитанников постигают азы музыкальной грамоты и развивают свои музыкальные таланты. Решайте сами, какую роль играет республика в развитии юных музыкальных дарований.