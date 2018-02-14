elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10831





(Полноправные пользователи) Сообщений: 873

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:23 Цитата: 1952/доктор СИЗО:

Почему все время меняются в сторону увеличения границы нашего государства?

Ну доктор, не могу сказать про "наше" государство, но увеличение границ и сегодня не менее актуально вроде