Кумар Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае... #3







Отправлено: - 18:51 Молодцы не надо забывать о своей культуре, надо приобщать ей другие народы, у нас толерантный народ, все могут свободно демонстрировать свою культуру свой обычай - Было холодно, но здорово! - поделился впечатлениями Феликс САРКИСЯН. - Даже в Армении ни разу не прыгал через костер, а здесь довелось.

- И я в Армении тоже не прыгала, - смеется Асмик АБРАМЯН. - А здесь - прыгнула, понравилось. Видите как там возможно и забыли эти обычай а в наших диаспорах сохранился обычай, молодцы Армяне как народ, не забывают обычай, еще они содержат свою родину за свой счет, там то у них, ни какого производства и полезных ископаемых.