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≡ Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае отметили Терендез		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае отметили Терендез
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армянское этнокультурное объединение «Эребуни» впервые широко отметило национальный праздник Терендез. Он чем-то схож со славянской Масленицей, традиция требует прыжков через костер, поедания сладких блюд и жареных семян пшеницы и конопли.
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§ Vital
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...
Vital


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Сообщений: 5385
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,да. Жареная сладкая конопля очень интереснное блюдо. Кто пробывал тот поймет. После поедание можно и не только через костер прыгать. :lol:
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юрата
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...




Отправлено: 13.02.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да,да. Жареная сладкая конопля очень интереснное блюдо. Кто пробывал тот поймет. После поедание можно и не только через костер прыгать.

молодец, знание теории, только это техническая конопля , а как по твоему из чего мужик веревки то вил у салтыкова то щедрина?

Кумар
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...




Отправлено: 13.02.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы не надо забывать о своей культуре, надо приобщать ей другие народы, у нас толерантный народ, все могут свободно демонстрировать свою культуру свой обычай - Было холодно, но здорово! - поделился впечатлениями Феликс САРКИСЯН. - Даже в Армении ни разу не прыгал через костер, а здесь довелось.
- И я в Армении тоже не прыгала, - смеется Асмик АБРАМЯН. - А здесь - прыгнула, понравилось. Видите как там возможно и забыли эти обычай а в наших диаспорах сохранился обычай, молодцы Армяне как народ, не забывают обычай, еще они содержат свою родину за свой счет, там то у них, ни какого производства и полезных ископаемых.

§ Сыкымы
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...
Сыкымы


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Сообщений: 73
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 13.02.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юрата:
а как по твоему из чего мужик веревки то вил у салтыкова то щедрина?

из стеблей, не из семян же 8-)
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§ Добринцофф
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5795
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
После поедание можно и не только через костер прыгать.

Да ломы Виталь через костёр прыгать,вот мантов штук 50 съесть,или музыку хорошую послушать-это да,главное не начинать смеяться,остановиться тяжело :lol:
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Хохол
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...




Отправлено: 13.02.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
главное не начинать смеяться,

А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на "измену"(страх) . Всё зависит от индивидуальности и психоэмоционального состояния человека .

vitale
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...




Отправлено: 13.02.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотри как надо писать:
"После жареной конопли похиндз, можно и через костер прыгнуть"
:lol:

§ 112
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9411
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, тут армянские и азербайджанские диаспоры общаются ли между собой?
Всегда это интересно было, просто не у тех и не у этих не спрашиваю, потому что ответят зараннее очень толерантно..
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§ Сыкымы
Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае отметили Терендез
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 14.02.18 - 00:21
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