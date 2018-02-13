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Куратор темы: drakon
1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На наших картах может Бахрейна-

школьные пустышки возьмите.

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Если бы твоя жена- это сделала?
На наших картах может Бахрейна-
не оказаться,только - Пакистан... 8-)

моя жена знает, где Бахрейн. Тупит твоя жена- не знает, где Бахрейн. Это недалеко от Дубая и Эмиратов

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Тупит твоя жена- не знает, где Бахрейн

Доктор,у них в Психо-Неврологическом интернате,
нет никого из Бахрейна. Спроить не у кого...
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,у них в Психо-Неврологическом интернате,
нет никого из Бахрейна. Спроить не у кого...

остается последнее средство -ютуб.))))) ИЛИ Спросите у психов. Наш псих 112-й все знает, пока не пьяный.))))

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Спросите у психов.

В 14 часов поеду за Барбарой.
Поговорю - с ними... 8-) :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
остается последнее средство -ютуб

Доктор,я захожу на Ютуб,но смотрю только
твои ролики... :lol: :lol:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У пакистанцев есть черные аисты. Серьезные ребята. Спецназ ихний. Меньше болтайте языком.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Серьезные ребята. Спецназ ихний. Меньше болтайте языком.

Крепость Бадабер - показывают на 1 канале.
Про них чтоли? Так там Россия - победит... :lol: :lol::oops:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто такой мой двойник?1952/СИЗО? Это Хохлик?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Кто такой мой двойник?1952/СИЗО? Это Хохлик?

Доктор,не знаю,может Чёрный Аист?...
:lol: :lol: :-o :-o :-o
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
За 300 теньге повесил на крюк родную бабушку. И забыл снять.

Цитата:
1952/доктор СИЗО:
У нас в Иволге произошел смешной случай

Цитата:
1952/доктор СИЗО:
такой урон наносит эта арийка своему Фатерлянду!

Цитата:
drakon:

Да , тут у Вас веселие полным ходом !

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3520
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.02.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Приз - от меня...

Ой мерси :oops:
Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа

Так его,уже и нет - давно,только фото то и - осталось... :lol: :lol:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С контурными картами у меня получился в детстве небольшой конфуз. Я любил в интернате наносить всем желающим школьникам на ихних картах границы России и СССР. Возник вопрос, который я решить задать географичке. Звали ее Жаба. Вопрос был такой. Почему все время меняются в сторону увеличения границы нашего государства? Бедная женщина немедленно отвела меня к завучу. Где я получил ответы на свой вопрос!!! Через пару дней директор школы выбивал показания, кто из взрослых втюхивает в меня такие знания? ))))))

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.02.18 - 00:22
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