1952/доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10829







Отправлено: - 23:27 С контурными картами у меня получился в детстве небольшой конфуз. Я любил в интернате наносить всем желающим школьникам на ихних картах границы России и СССР. Возник вопрос, который я решить задать географичке. Звали ее Жаба. Вопрос был такой. Почему все время меняются в сторону увеличения границы нашего государства? Бедная женщина немедленно отвела меня к завучу. Где я получил ответы на свой вопрос!!! Через пару дней директор школы выбивал показания, кто из взрослых втюхивает в меня такие знания? ))))))