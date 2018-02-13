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≡ Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для получения денег У. указал заведомо ложные сведения о том, что на балансе ПК "Аграрий К" числится достаточное количество племенных быков и маточного поголовья КРС. Полученные 22 902 000 тенге начал тратить по личному усмотрению.
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Юрист
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же этот ЧПэшник сумел в одиночку пройти сквозь игольные ушки всевозможных проверяющих и контролирующих органов, обычно стоящих преградой на пути казенных денег?

§ Сергей_я
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2358
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.02.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
Как же этот ЧПэшник сумел в одиночку пройти сквозь игольные ушки всевозможных проверяющих и контролирующих органов, обычно стоящих преградой на пути казенных денег?

Ответ один. Поделился :-)
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Бывалый
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:

Если бы прошел - не получил бы срок.
Но, как видим - не прошел. )

1952/доктор СИЗО
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если бы прошел - не получил бы срок.
Но, как видим - не прошел.

читайте внимательно. Деньги он успел получить. Начал шиковать. С подельниками.

нюня
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего, один раз не повезло - в другой раз все получится.... 8-)

362
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
Как же этот ЧПэшник сумел в одиночку пройти сквозь игольные ушки всевозможных проверяющих и контролирующих органов, обычно стоящих преградой на пути казенных денег?

просто не заметили.

капец капецкий
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
просто не заметили
:lol: :lol: :lol: что на балансе ПК "Аграрий К" числится достаточное количество племенных быков и маточного поголовья КРС... какие линзы на очках...должны быть...у проверяющих...при сверке...что бы...быков не заметить... 8-)

Бывалый
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
капец капецкий:

А ты что - думаешь что тем, кто деньги выделяет, делать больше нечего кроме как кататься по колхозам и пытаться распознать "племенной это бык или просто колхозный породы ноунэйм"?
Деньги выделяют финансисты.
Они в сортах скотов не разбираются и не должны разбираться.
А деньги, ящитаю, должны возвращать также и те, кто ему сварганил справку о наличии у него племенного скота.

Читатель 1
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда...кто подделывал справки и доки - соучастники, что-то про это умолчали..."интересно" и однобоко)))

шанхай уральская
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читайте внимательно. Деньги он успел получить. Начал шиковать. С подельниками.

Так куда внимательней читать...вопрос как он смог деньги получить?Каааак?

А ты что - думаешь что тем, кто деньги выделяет, делать больше нечего кроме как кататься по колхозам и пытаться распознать "племенной это бык или просто колхозный породы ноунэйм"?
Деньги выделяют финансисты
Так выходит там сидят безграмотные финансисты раздают деньги на лево на право кому вздумается.Я пришёл справочку показал хочу бабосики так как буду разводить племенных тушканчиков нет проблем иди бери всё так просто.Так и страну растащат....

google
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Так выходит там сидят безграмотные финансисты раздают деньги на лево на право кому вздумается.Я пришёл справочку показал хочу бабосики так как буду разводить племенных тушканчиков нет проблем иди бери всё так просто.Так и страну растащат....

ну вроде как сначала проверяется наличие и желание, залоговые обязательства и прочее. А потом только выдают. Да и то что бы такую сумму наличными, тоже подозрительно. Если берёшь кредит под дом, то прежде тоже оценивают его стоимость. И деньги сам наличными в принципе не видишь, получает хозяин квартиры или дома, на себя только сам кредит вешаешь. Так и тут по идее должен был хозяин скота получать и другие фирмы, которые участвуют в "проекте", но не сам предприниматель лично. И всё под расписочку, причём. Так что тут много кого ещё повяжут, думаю. Верёвочке виться и виться. :lol:

§ 112
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9411
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик..
Немного недотянул..
Немного поумнее бы..
А государство не обеднеет..
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