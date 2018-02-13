google Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн... #11







Отправлено: - 23:01 Цитата: шанхай уральская:

Так выходит там сидят безграмотные финансисты раздают деньги на лево на право кому вздумается.Я пришёл справочку показал хочу бабосики так как буду разводить племенных тушканчиков нет проблем иди бери всё так просто.Так и страну растащат....

ну вроде как сначала проверяется наличие и желание, залоговые обязательства и прочее. А потом только выдают. Да и то что бы такую сумму наличными, тоже подозрительно. Если берёшь кредит под дом, то прежде тоже оценивают его стоимость. И деньги сам наличными в принципе не видишь, получает хозяин квартиры или дома, на себя только сам кредит вешаешь. Так и тут по идее должен был хозяин скота получать и другие фирмы, которые участвуют в "проекте", но не сам предприниматель лично. И всё под расписочку, причём. Так что тут много кого ещё повяжут, думаю. Верёвочке виться и виться.