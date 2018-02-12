/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номинаций в которых определялись победители, было несколько: фото и видео, психология, бизнес, блог мамы, спорт и фитнес, хобби, путешествия, влюбленная пара, мотивация и масс-медиа. В последней категории первое место занял аккаунт "НГ" в Instagram.
Читать новость

ордынец
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Например на неприятии какого нибудь этноса и языка

Ты уже без провокаций не можешь?
Откуда лично к тебе тогда будет приятие?
Все исподтишка и гаденько так преподносишь.

§ 112
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9411
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
Откуда лично к тебе тогда будет приятие?
Все исподтишка и гаденько так преподносишь.

Дорогуша..
С банды приспособленцев..
Если ты видишь, я про вас таких не пишу где то на другом форуме так, чтобы вы не видели..
Наоборот, я это делаю предельно открыто и предельно честно, прямо тут, где площадка ваших и моих дискуссий соответственно..
Ты и любой мне тут могут ответить..
Если говорить про "них", ты хоть раз замечал что я трусливо говорю о тех, кто ответить не может, потому что не знает об этом сайте элементарно?
Ты полоскаешь их..
Потому что они не ответят..
Заметь, не на их сайтах и их площадках, а втихоря..
Так кто же из нас такой, еще нужно подумать..
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 94
Пользователей: 0
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх