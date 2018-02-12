Цитата: ордынец:

Откуда лично к тебе тогда будет приятие?

Все исподтишка и гаденько так преподносишь.

Дорогуша..

С банды приспособленцев..

Если ты видишь, я про вас таких не пишу где то на другом форуме так, чтобы вы не видели..

Наоборот, я это делаю предельно открыто и предельно честно, прямо тут, где площадка ваших и моих дискуссий соответственно..

Ты и любой мне тут могут ответить..

Если говорить про "них", ты хоть раз замечал что я трусливо говорю о тех, кто ответить не может, потому что не знает об этом сайте элементарно?

Ты полоскаешь их..

Потому что они не ответят..

Заметь, не на их сайтах и их площадках, а втихоря..

Так кто же из нас такой, еще нужно подумать..