Евгения Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии... #35







Отправлено: - 22:52 Мать умерла не из за Дтп а от того что украли деньги из семьи которые Вильчук передала так что не надо ещё одну смерть приписывать на девчонку. И трасология которую они показывали на суде она показала что Вильчук ехала со скоростью 14 км а пижо 134 только ее не приняли во внимание наверное есть кто то там близкий!