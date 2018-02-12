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≡ Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прения по резонансному делу об аварии, в которой погиб 32-летний мотоциклист Евгений Пасечник и пострадали еще трое человек, прошли сегодня, 12 февраля, в Костанайском городском суде №2.
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Ню-Ню
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 13.02.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Респект тебе читатель!!!
:lol: 8-) Где бы устроиться той техничкой, а то хюндай приелся...

Гость2
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 13.02.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она же беременная оказалась?Разродилась что ли уже?

123
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 13.02.18 - 18:08
Комментарий удален модератором.

Катя
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 13.02.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько горя в семье ,ещё и мать умерла ??? Для этой преступницы ,будет наказание в виде неприятности, если ,согласно искам от потерпевших ,ограничат выезд из РК ,остальное ей всё до одного места...

2018
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 13.02.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и эту..

А вот эту - нормальный человек жалеть не будет.....

Евгения
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 13.02.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мать умерла не из за Дтп а от того что украли деньги из семьи которые Вильчук передала так что не надо ещё одну смерть приписывать на девчонку. И трасология которую они показывали на суде она показала что Вильчук ехала со скоростью 14 км а пижо 134 только ее не приняли во внимание наверное есть кто то там близкий!

§ 112
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9411
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
2018:
нормальный человек жалеть не будет...

И сажать не будет, нет смысла..
Или деньги или посадить..
Нужно выбирать что то одно.
Деньги тоже наказание и существенно..
А так чтобы и деньги и посадить, это ненормально..
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§ 112
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9411
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 23:10
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9411
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 23:18
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9411
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 23:39
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9411
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 23:48
Комментарий удален модератором.
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§ Сыкымы
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 14.02.18 - 00:45
Комментарий проходит проверку.
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§ Сыкымы
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 14.02.18 - 00:54
Комментарий проходит проверку.
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§ Сыкымы
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 14.02.18 - 01:49
Комментарий проходит проверку.
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