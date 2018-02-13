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§ NG.kz
Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники выступали в пяти возрастных группах и 17 весовых категориях - от 22 кг до +60 кг. Всего - более 160 спортсменов из 15 клубов Костаная, Житикары, Рудного и с. Михайловка Мендыкаринского района.
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Хохол
Re: Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода...




Отправлено: 13.02.18 - 20:31
Комментарий удален модератором.

Гражданин
Re: Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода...




Отправлено: 13.02.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам турнира 11 первых, 3 вторых и 4 третьих мест занял клуб Вершина!!!

Гражданин
Re: Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода...




Отправлено: 13.02.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу редакцию газеты исправить недостоверные данные итогов соревнования, так как первое место занял клуб "Вершина" под руководством Марата Алиппаева.

Человек
Re: Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода...




Отправлено: 13.02.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция почему недостоверную информацию выкладываете? Или статья заказная
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