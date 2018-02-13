NG.kz Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:31 Участники выступали в пяти возрастных группах и 17 весовых категориях - от 22 кг до +60 кг. Всего - более 160 спортсменов из 15 клубов Костаная, Житикары, Рудного и с. Михайловка Мендыкаринского района.

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