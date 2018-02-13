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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Почему не опубликовал мой комментарий про контурные карты? Зажимаешь правду?

Назови - номер.Посмотрю. Кроме меня - тут ещё есть модераторы.
До 8 часов утра,я не модерирую. А у вас - уже 13 часов... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.02.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Есть какой то смысл, нам непонятный, содержания всех этих дармоедов?

Да ладно дохтер не бузите,
Слиняли-это их дело
Мне и здесь живётся отлично.
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но это меня - не волнует... :lol: :-P

ты партиец. Все должно интересовать.

1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 14:58
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне и здесь живётся отлично.

Лилли,тебе,как Блогеру,моему подписчику-

Приз - от меня... :lol:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
ты партиец. Все должно интересовать.

Доктор,номер коммента - давай.
Про контурные карты. Депутат,блиннн... :lol:
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 15:11
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 15:11
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 721 из 721«1...719720721
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