drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10801





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13309

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:41 Цитата: 1952/доктор СИЗО:

Почему не опубликовал мой комментарий про контурные карты? Зажимаешь правду?

Назови - номер.Посмотрю. Кроме меня - тут ещё есть модераторы.

До 8 часов утра,я не модерирую. А у вас - уже 13 часов...