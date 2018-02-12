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Страница 720 из 721«1...718719720721»
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:
Лучше алюминивый банный тазик.

Проверил все - каталоги. Наверное тут проблеммы-
с алюминием,это у вас в Китае - алюминия,навалом.
В кустанае все провода - скупаете?...
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Хочешь сказать, прицепом туда поехал?

Доктор,всё ты - знаешь. Наверное родственник,
который в ДВД из деревни - переехал,тебе всё
докладывает? Присягу - нарушает.Следственную
тайну - рассказывает... :lol: :-o :-o :-o :oops: :oops:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.02.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,всё ты - знаешь. Наверное родственни

зачем телевизор смотришь? Это же такая муть. Я смотрю по тематике ютуб, второй месяц смотрю, как воевали немецские бронетанковые асы, как их пленили. Как Сибирь прошли, сколько отсидели, как их кормили. Все живые. Наших уже давно нет.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
они с тобой пятисотками евро будут расчитываться.

Алекс,спасибо,что напомнил. Завгару - звонил,узнал?
Буду наверное их вот за это чудо-

допускать к просмотру... :lol: :lol: :lol: :oops: :oops:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное родственник,
который в ДВД из деревни

родственник не работает в ДВД. Он, скажем так......
про прицеп, ты сам говорил. Что семья у тебя смешанная..... :-) :-( ;-) :lol:

§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 13.02.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
про прицеп, ты сам говорил. Что семья у тебя смешанная..... :-) :-( ;-) :lol:

Тут Доктор,ты прав. Смешанная.А чего тебя жена -
не взяла в Пакистан? Тоже смешанные?
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Тут Доктор,ты прав. Смешанная.А чего тебя жена -
не взяла в Пакистан? Тоже смешанные?

каждое государство заботится о чистоте своей расы. Только у нас творится этот халам балам. Результаты очевидны. За 300 теньге повесил на крюк родную бабушку. И забыл снять.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Смешанная


надо понимать понятие, что такое смешанная семья.
смешанная семья -это семья
созданная в результате объединения двух разных семей, включающая мачеху, отчима, пасынка и/или падчерицу.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
смешанная семья -это семья

Алекс,Доктору об этои - расскажи...
:lol: :oops: 8-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
каждое государство заботится о чистоте своей расы.

У нас - всем пофигуЦитата:
1952/доктор СИЗО:
Только у нас творится этот халам балам.

Доктор,съезди еа передачу к МалаховуЦитата:
1952/доктор СИЗО:
. Результаты очевидны

Он тебе тест ДНК - сделает...
:-o :-x
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Иволге произошел смешной случай. Чистокровная арийка вывезла прицепом своих детей, мужа и свекровку. 5 человек. Результат. Она работает. Они все сидят. Языков не знают.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
У нас в Иволге произошел смешной случай. 5 человек. Результат. Она работает. Они все сидят. Языков не знают.

Смешно,Доктор, было бы,если бы она их привезла оттуда - в Иволгу.
Пять человек - пособие по 400 € - на человека = 2000 €.
Плюс она - зарабатывает 1000 € = 3000 €.
Умножаем на 400 тенге = 1 200 000 тенге.
В Иволге они больше получали?
Смейтесь,тов. Доктор... :lol: :-P :-P :-P

[Исправлено: drakon, 13.02.2018 - 14:12]
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Плюс она - зарабатывает 1000 € = 3000 €.
Умножаем на 400 тенге = 1 200 000 тенге.

такой урон наносит эта арийка своему Фатерлянду!!! Есть какой то смысл, нам непонятный, содержания всех этих дармоедов?

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.02.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не опубликовал мой комментарий про контурные карты? Зажимаешь правду?

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Есть какой то смысл, нам непонятный, содержания всех этих дармоедов?

Раз - содержат,значит смысл - есть. Но это меня - не волнует... :lol: :-P
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Страница 720 из 721«1...718719720721»
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