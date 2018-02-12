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§ NG.kz
Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить проблему
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31463
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов пообещал, что министерство в 2018 году решит вопрос по урегулированию разницы между богатой и бедной частями населения страны.
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Товарищ Ын
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скорее всего, введут налог "на роскошь". Или просто дифференцированный налог.



Хе-хе!
НаивняК

Товарищ Ын
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Товарищи..
Предлагаю начать с нашего коллектива..
Кто за?


На повестке дня 112-й, имеющий кучу квартир и увиливающий от налогов.
Выношу на голосование! )))

§ elektron
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 872
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.02.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что "скрытый" призыв к революции? :lol: :lol:
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Читатель 1
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А он сам не понял, что сказал?? (Ну не трактовать же, как повальное повышение зарплат и пособий бедным?? )))

§ КГСПС
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.02.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скорее всего, введут налог "на роскошь". Или просто дифференцированный налог.

Кстати, сегодня был в налоговой, сверку делал. По всем, кроме квартиры, данные сколько платить есть. За квартиру сказали позже, так как будут какие-то изменения.
Профайл

001
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 13.02.18 - 09:31
Комментарий удален модератором.

Желтый
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 13.02.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:
Вице-министр согласился, что в прошлом году зарплаты граждан сократились.

- В 2017 году реальные заработные платы по стране сократились.

Да просто, очковтирательством занимались- по 150 000 з/п по стране давали, а по факту-60-70 000, а тут на те-сократились! Не сократились, а показали реальную статистику.

Вася Рогов
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 13.02.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как решит? Розинов, Мошкевич поделится с нами своими деньгами ?

оспадэ, кто о чем, а вчк со своими большевистскими подходами раскулачивания. Чем клянет в том виновна сама, в чем же ее главный грех?

наблюдательный
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 13.02.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По сравнению с ними я нищий..


владелец сети отелей . олигарх можно сказать.

§ Victor Yang
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10266
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.02.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
наблюдательный:
владелец сети отелей

Ага. Конрад Хилтон.
Профайл

§ 112
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9402
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Конрад Хилтон

Величайший отельер Мира..
И в кризис все потерял, однако же его настойчивость и сила воли..
Чем то он на меня похож..
Профайл

Гость
Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить проблему




Отправлено: 13.02.18 - 14:57
Комментарий проходит проверку.
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