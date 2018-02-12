Цитата: Китайский эксперт:

Вице-министр согласился, что в прошлом году зарплаты граждан сократились.



- В 2017 году реальные заработные платы по стране сократились.

Да просто, очковтирательством занимались- по 150 000 з/п по стране давали, а по факту-60-70 000, а тут на те-сократились! Не сократились, а показали реальную статистику.