drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10797





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13309

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:09 Цитата: 1952/доктор СИЗО:

У нас в Иволге произошел смешной случай. 5 человек. Результат. Она работает. Они все сидят. Языков не знают.

Смешно,Доктор, было бы,если бы она их привезла оттуда - в Иволгу.

Пять человек - пособие по 400 € - на человека = 2000 €.

Плюс она - зарабатывает 1000 € = 3000 €.

Умножаем на 400 тенге = 1 200 000 тенге.

В Иволге они больше получали?

Смейтесь,тов. Доктор...



[Исправлено: drakon, 13.02.2018 - 14:12]