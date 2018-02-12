112 Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее... #25





(Пользователи) Сообщений: 9402

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:10 Цитата: Оценивались вовлеченность подписчиков, контент, оформление, обратная связь.



Кстати, у меня тут тоже много подписчиков, один Директор и молодой профи Ютьюба Медный что значат..

Есть и представители бабушек, кто на предпенсионном возрасте еле дышат, но постоянно интересуются мной..

Между пробешками от подъезда до подъезда или между какими то арабами, от которых они зависят..

Есть сами блогеры, у которых есть банда и те повинуются каждому слову этого блогера и пишут мне одинаковые тексты как под дутку, как один..

Практически все они старые советские людишки, которые жалеют что профукали свою Родину, но это же подписчики..

Один даже назвал себя Энгельсом, это такая мания Величия у них, но он тоже мой, мой подписчик..

Обратная связь..

Ого, у меня еще какая..

Всем отвечаю, я не уподобился журналистам, которые считают себя выше нас, профессиональных комментаторов и как то сторонятся с нами наладить обратную связь, им по душе обратная тяга и только..

Контент у меня самый разный, не каждый блогер может иметь такой разносторонний контент как имею его я, со своими многочисленными подписчиками..

Ну и оформление..

Комменты с моим оформлением легко читать и запоминать..

Вон по 10 лет мои подписчики все помнят, что я написал..