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≡ Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31463
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номинаций в которых определялись победители, было несколько: фото и видео, психология, бизнес, блог мамы, спорт и фитнес, хобби, путешествия, влюбленная пара, мотивация и масс-медиа. В последней категории первое место занял аккаунт "НГ" в Instagram.
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§ Моше
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4411
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 13.02.18 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Дорогой наш друх! Есть ли в городе магазин, в котором можно заказать покупку с доставкой и оплатить онлайн? Я куплю тебе в качестве приза палку колбсасы и батон полезный с отрубями!

Присоединюсь к акции и не пожалею купить ему ящик пива.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Присоединюсь к акции и не пожалею купить ему ящик пива.

Колбасу специальную для кошаков. Отруби обязательно только что сворованные. 8-) :-o :oops: :-P :-x

Все просто
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Присоединюсь к акции и не пожалею купить ему ящик пива.

Марик, за мной курица.

Юрист
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 09:15
Комментарий удален модератором.

Желтый
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Орешек спецом под ботана закосил?!))) Лучше бы в образе Бати был!)))

Алекс
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая премия «Бездельник Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями. Так намного лучше звучит)))

ученый
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 11:54
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9402
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо конечно за пиво, куриц и колбасу, но хотелось бы официально и беспристрастно что то завоевать, чтобы хоть кто то с нашего коллектива профессиональных комментаторов, которые и днем и ночью черпают знания и учения из Ютьюба и Фасебука, чтобы хоть кто то что то получил..
Мы что тут, просто так что ли копаем, находим, оглашаем?
Цапаемся друг с другом, у кого лучшие знания по Фасебуку и Ютьюбу?
И уже по 12 лет цапаемся и не уступаем друг другу!
А тут какое то отделение от Фасебука со смешного, с таким неблагозвучным для русского языка названием - Инстаграмм..
Мы не обязаны испонять их условия, пусть жену свою учат щи варить..
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И.М.
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, уровень блогеров форума так низок ,
что никто из них не вошел даже в сотню первых.
это говорит о многом.
надо им повышать наверное культуру общения,
дискуссий. понять почему так произошло.

Китайский эксперт
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 13.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И.М.:

Разве блогер и форумчан это одно и тоже? Вроде простой форумчанен не кого отношение не имеет к блогерам.

§ 112
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9402
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оценивались вовлеченность подписчиков, контент, оформление, обратная связь.


Кстати, у меня тут тоже много подписчиков, один Директор и молодой профи Ютьюба Медный что значат..
Есть и представители бабушек, кто на предпенсионном возрасте еле дышат, но постоянно интересуются мной..
Между пробешками от подъезда до подъезда или между какими то арабами, от которых они зависят..
Есть сами блогеры, у которых есть банда и те повинуются каждому слову этого блогера и пишут мне одинаковые тексты как под дутку, как один..
Практически все они старые советские людишки, которые жалеют что профукали свою Родину, но это же подписчики..
Один даже назвал себя Энгельсом, это такая мания Величия у них, но он тоже мой, мой подписчик..
Обратная связь..
Ого, у меня еще какая..
Всем отвечаю, я не уподобился журналистам, которые считают себя выше нас, профессиональных комментаторов и как то сторонятся с нами наладить обратную связь, им по душе обратная тяга и только..
Контент у меня самый разный, не каждый блогер может иметь такой разносторонний контент как имею его я, со своими многочисленными подписчиками..
Ну и оформление..
Комменты с моим оформлением легко читать и запоминать..
Вон по 10 лет мои подписчики все помнят, что я написал..
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§ 112
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9402
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ремонт..
Ни один блогер у нас, какой бы он не был профессионал, ничего не делает там, в реале.
Обычно это безработный человек без цели, без каких то задач, сидящий на шее родителей и бухающий крепкие напитки перед написанием очередного блога в интернете, в Ютьюбе или у нас на форуме..
Я же имею к реальности и к тому о чем пишу реальное так сказать отношение..
Я занимаюсь каким то делом, пусть и небольшим..
Я даже не копирую видео с Ютьюба или какие то статейки с интернета, выдавая их за свои думы..
Все свое ношу с собой..
А не бегаю по чужим блогам..
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