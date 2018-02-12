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§ NG.kz
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прения по резонансному делу об аварии, в которой погиб 32-летний мотоциклист Евгений Пасечник и пострадали еще трое человек, прошли сегодня, 12 февраля, в Костанайском городском суде №2.
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§ 112
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.02.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль..
И тех и эту..
Профайл

Народный контроль
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 12.02.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно! От суровости наказания выздоровление легче не будет проходить. И вообще на фоне гибели молодого человека и тяжёлых травмах потерпевших,владелице инфинити цинично торговаться по деньгам. В США она стала бы самым бедным человеком после ДТП виновницей которого была она. А Пархоменко подал бы в отставку.

Хохол
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 12.02.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в этом ДТП виноваты все его участники: Вильчук выехала на главную дорогу, Тайгарин летел с огромной скоростью, пассажиры в «Пежо» не были пристегнуты, а шлем у мотоциклиста Пасечника слетел сразу же после аварии. Следовательно, он не был хорошо закреплен.

Вообще в этом заявлении адвоката смысл конечно есть . Типо сами виноваты , что помешали Вильчук . Нарушили правило ДДД (дай дорогу дуракам) , за что и поплатились . Суд наверное удовлетворит в полном объёме просьбу гособвинения . Цитата:
Бзиков попросил суд отклонить иск Тайгарина на возмещение ему стоимости пострадавшей машины. По словам адвоката обвиняемой, Вильчук получает 40 000 тенге в месяц, поэтому запрошенные потерпевшей Гульсарой Оркей 5 млн тенге они будут ждать долго. Все расходы лягут на плечи ее родственников.

Глупые доводы , суды назначая возмещение и компенсацию , практически ни когда не опираются на материальное положение виновных . Любому уркагану могут впаять миллионы , а как он будет их оплачивать и сколько лет , просиживая в тюрьме , ни кого не волнует .

§ сайлау курманов
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2579
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прав мой сосед - таксист , за пьян за рулем надо просто убивать , иначе так и будут дальше продолжать гонять в угаре и давить людей
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Солнышко
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 12.02.18 - 21:06
Комментарий удален модератором.

Миша
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 12.02.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так она действительно дочь Пархоменко? Того самого, что рулит заведением по ул.Темирбаева? Вот это жесть! Если дети прокуроров начнут безнаказано убивать людей, тогда этой стране вообще конец! Оправдают скорее всего, если она его дочь

§ yeti91
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 580
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.02.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже который раз советую не берите этих староверов-адвокатов,во многих последних делах их оправдание строится на то что их клиент не виноват и всё,где на лицо уголовщина,при этом они палец о палец не ударят,их время уже в прошлом когда они знали к кому подойти.подсудимая конечно нагловата через чур,уровень усеновщины она не потянет ни финансово,ни материально ,прокурор итак мало запросил,пусть радуется.на всей её семье груз двух людей которых она лишила жизнь,а ведь семья могла жить еще долго если бы не ОНА,лет восемь бы ей впаяли как минимум было бы само то
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Вариант
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 12.02.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное будет такой вариант когда сын просит у отца 5 копеек на кино. Отец говорит: 4 копеек просишь на тебе 3 копейки хочет достать 2 копейки и отдает только 1 копейку)) Спектакль наверное будет выглядеть так дадут 3 потом апеляшка 2 потом амнистию потом колония поселение и смотришь через 2-3 месяца здраствуй УДО

Читатель 1
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 12.02.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то "лояльно" к ней относятся...?? (Колония-поселение??)

§ КГСПС
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.02.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смягчающих и отягощающих обстоятельств не имеется :-o Опаньки! Беременность рассосалась?!
Профайл

неравнодушная
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 12.02.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
уже который раз советую не берите этих староверов-адвокатов,во многих последних делах их оправдание

ППКС некотрые отстали от реалии жызы и живут только в 1991 году.

неравнодушная
Re: Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии...




Отправлено: 13.02.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Миша:
Так она действительно дочь Пархоменко? Того самого, что рулит заведением по ул.Темирбаева?

Пархоменко в область ушел и давно от жызы отстали лет на 4 :-P :-P :-P :-P

§ 112
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
112


(Пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.02.18 - 00:36
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП




Отправлено: 13.02.18 - 00:52
Комментарий проходит проверку.
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