Цитата: в этом ДТП виноваты все его участники: Вильчук выехала на главную дорогу, Тайгарин летел с огромной скоростью, пассажиры в «Пежо» не были пристегнуты, а шлем у мотоциклиста Пасечника слетел сразу же после аварии. Следовательно, он не был хорошо закреплен.

Вообще в этом заявлении адвоката смысл конечно есть . Типо сами виноваты , что помешали Вильчук . Нарушили правило ДДД (дай дорогу дуракам) , за что и поплатились . Суд наверное удовлетворит в полном объёме просьбу гособвинения . Цитата: Бзиков попросил суд отклонить иск Тайгарина на возмещение ему стоимости пострадавшей машины. По словам адвоката обвиняемой, Вильчук получает 40 000 тенге в месяц, поэтому запрошенные потерпевшей Гульсарой Оркей 5 млн тенге они будут ждать долго. Все расходы лягут на плечи ее родственников.

Глупые доводы , суды назначая возмещение и компенсацию , практически ни когда не опираются на материальное положение виновных . Любому уркагану могут впаять миллионы , а как он будет их оплачивать и сколько лет , просиживая в тюрьме , ни кого не волнует .