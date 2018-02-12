КГСПС Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 398

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 Цитата: Victor Yang:

Скорее всего, введут налог "на роскошь". Или просто дифференцированный налог.

Кстати, сегодня был в налоговой, сверку делал. По всем, кроме квартиры, данные сколько платить есть. За квартиру сказали позже, так как будут какие-то изменения.